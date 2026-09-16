В российских регионах начали запрещать ходить на кладбища с конфетами

16 сентября 2026, 09:53

В Бурятии ограничили посещение кладбищ из-за выхода медведей

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Власти Бурятии попросили жителей временно отказаться от походов на городские кладбища и в лесные массивы рядом с населенными пунктами. Мера связана с частыми появлениями медведей вблизи людей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.