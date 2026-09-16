В российских регионах начали запрещать ходить на кладбища с конфетами
Власти Бурятии попросили жителей временно отказаться от походов на городские кладбища и в лесные массивы рядом с населенными пунктами. Мера связана с частыми появлениями медведей вблизи людей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Хищников привлекают продукты, оставленные у могил. Особый интерес у зверей вызывают конфеты и другие сладости, входящие в поминальные угощения.
Подобные рекомендации ранее публиковали в Лангепасе и Междуреченске. Жителям этих городов советовали соблюдать осторожность на территориях захоронений из-за риска встречи с медведями. На Сахалине ситуация привела к отстрелу животных. В городе Оха два медведя регулярно появлялись среди могил. Одного зверя ликвидировали, поиски второго продолжаются.
При встрече с медведем главное — не паниковать и не пытаться убежать: зверь способен развивать скорость, недоступную человеку. Не стоит смотреть ему прямо в глаза, делать резкие движения, кричать или бросать в него предметы. Нужно спокойно остановиться, говорить ровным негромким голосом и медленно отходить назад или в сторону, не поворачиваясь к животному спиной.
Если медведь встал на задние лапы, это не всегда означает нападение: чаще он пытается лучше рассмотреть и почувствовать человека. В такой ситуации следует сохранять спокойствие и дать ему возможность уйти. Нельзя приближаться к медвежатам, даже если рядом не видно взрослого зверя: медведица, вероятнее всего, находится неподалеку и может защитить потомство.
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