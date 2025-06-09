Депутат Говырин: пенсионеры получат выплаты досрочно из-за Дня России

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В связи с празднованием Дня России в июне этого года временно изменится график зачислений пенсионных выплат. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с RT. По его словам, пенсии, которые должны были прийти после 12 июня, поступят уже 10 или 11 числа.



Депутат пояснил, что перенос связан с тем, что 12 июня является государственным праздником и нерабочим днем. Таким образом, пенсионеры получат положенные выплаты до наступления праздничных дней.

Перед этим сообщалось, что россиян, достигших 80-летнего возраста, ожидает повышение пенсии с 1 июля этого года. Фиксированная выплата возрастет до 17 815 рублей 40 копеек. Процесс произойдет в автоматической порядке – без обращений в СФР.

Лидия Пономарева

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