Депутат Говырин: пенсионеры получат выплаты досрочно из-за Дня России
В связи с празднованием Дня России в июне этого года временно изменится график зачислений пенсионных выплат. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с RT. По его словам, пенсии, которые должны были прийти после 12 июня, поступят уже 10 или 11 числа.
Депутат пояснил, что перенос связан с тем, что 12 июня является государственным праздником и нерабочим днем. Таким образом, пенсионеры получат положенные выплаты до наступления праздничных дней.
Перед этим сообщалось, что россиян, достигших 80-летнего возраста, ожидает повышение пенсии с 1 июля этого года. Фиксированная выплата возрастет до 17 815 рублей 40 копеек. Процесс произойдет в автоматической порядке – без обращений в СФР.
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