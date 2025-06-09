Депутат Говырин: пенсионеры получат выплаты досрочно из-за Дня России

09 июня 2025, 16:23

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В связи с празднованием Дня России в июне этого года временно изменится график зачислений пенсионных выплат. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с RT. По его словам, пенсии, которые должны были прийти после 12 июня, поступят уже 10 или 11 числа.