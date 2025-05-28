Эксперт Минпросвещения Приступа объяснила изменения в школьном курсе обществознания

28 мая 2025, 17:40

В Минпросвещении объяснили изменения в школьном курсе обществознания

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Обществознание исключат из школьной программы 6-7 классов с 1 сентября этого года. Изучать предмет продолжат только 8 и 11 классах. А с 1 сентября 2026-го общество предмет будут преподавать только для 9 и 11 классов. Переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно, в течение двух лет.





Изменяя школьную программу, система образования адаптируется под современные вызовы. Такое мнение высказала в эфире «Радио 1» директор Института развития, здоровья и адаптации ребёнка Минпросвещения России Елена Приступа.

«На каждом этапе развития общества система образования решает ключевую задачу – это качественная подготовка подрастающего поколения. Если брать исторический аспект, к учебному плану школ подходили по-разному. Например, в Яснополянской школе Льва Николаевича Толстого было 13 предметов. Можно ли перенести такую систему на сегодняшний день? Нет. Мы должны понимать, что система образования полностью зависит от тех вызовов, которые есть на современном этапе. Поэтому школа реагирует очень оперативно в смысле учебных планов», – пояснила эксперт.

«Мы думаем о том, какие знания необходимо давать современным обучающимся. Поэтому, когда речь идет о трансформации учебных планов, мы должны видеть, что необходимо знать и использовать в плане знаний нашим выпускникам, на какие профессии они должны ориентироваться в будущем, какие социальные функции гражданина, потребителя, труженика и так далее они должны выполнять», – сказала собеседница «Радио 1».

«Если говорить о биологии, нужно хорошо знать законы развития организмов, типологизацию живых организмов и так далее. В математике без знания формул мы никуда не двинемся. А в обществознании мы можем опираться на общее мировоззрение, на ценности и накопленный жизненный опыт. Темы предмета связаны с семьёй, с экономической составляющей, с политическими моментами, с культурологией и прочим. Это всё, что окружает человека, обществознание – это междисциплинарная область», – отметила эксперт.