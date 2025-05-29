В Татарстане запустят сервис для построения карьеры и поиска работы
В России запустили спецпортал о сервисах службы занятости для молодёжи. Он поможет школьникам, студентам и молодым специалистам выбрать профессию и построить карьеру, сообщила пресс-служба Центра занятости населения Республики Татарстан (ЦЗН РФ) в интервью изданию «Татар-информ».
«Портал запущен благодаря Федеральному центру компетенций в сфере занятости ВНИИ труда России. Первыми его пользователями стали 11 регионов – участников федерального пилотного проекта по профориентации и маршрутизации молодёжи. Сервисами портала уже воспользовались более 10 тыс. человек. С 1 сентября проект будет реализован на территории всей страны, в том числе и в Татарстане», – отметили в Центре.Всю актуальную информацию о будущем построении карьеры можно найти на сайте «Работа России». На портале предлагается широкий выбор подходящих сервисов, которые позволят узнать карьерные перспективы, найти первую работу или подработку на лето, научиться адаптироваться в новом коллективе, повысить квалификацию, освоить новую профессию или открыть своё дело.
Ребятам предлагаются индивидуальные рекоментации для решения их запросов, дополненные видео и иллюстрациями, пошаговыми инструкциями и конкретными результативными примерами.