В Татарстане запустят сервис для построения карьеры и поиска работы

29 мая 2025, 17:41

Фото: iStock/Ridofranz

В России запустили спецпортал о сервисах службы занятости для молодёжи. Он поможет школьникам, студентам и молодым специалистам выбрать профессию и построить карьеру, сообщила пресс-служба Центра занятости населения Республики Татарстан (ЦЗН РФ) в интервью изданию «Татар-информ».







«Портал запущен благодаря Федеральному центру компетенций в сфере занятости ВНИИ труда России. Первыми его пользователями стали 11 регионов – участников федерального пилотного проекта по профориентации и маршрутизации молодёжи. Сервисами портала уже воспользовались более 10 тыс. человек. С 1 сентября проект будет реализован на территории всей страны, в том числе и в Татарстане», – отметили в Центре.