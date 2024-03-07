Депутат Говырин предупредил о штрафе до 5 млн рублей за использование чужого фото

Фото: istockphoto.com/RossHelen
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин предупредил о последствиях использования чужих фотографий и картинок из Сети, в частности, для предпринимателей.
Он отметил, что за каждое не законно использованное фото может грозить выплата компенсации автору в размере 10 тыс. до 5 млн рублей.
Ранее управляющий партнёр компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры» Илья Русяев рассказал, что взимание маркетплейсами платы за возврат некачественных товаров нарушает права потребителя.
Читайте также:
Совет Федерации одобрил закон о запрете распространения рекламы для иноагентов
Юрист объяснил, почему маркетплейсам нельзя взимать плату за возврат товаров
Юрист раскрыла, как получить повышенную зарплату в марте
«Если использование изображения не подтверждено лицензионным договором с автором, то он вполне может подать иск, так как такое использование неправомерно, а найти владельца сайта достаточно легко. Если сайт принадлежит организации, то она несет ответственность», — пояснил в беседе с «Известиями» Говырин.
Читайте также:
Совет Федерации одобрил закон о запрете распространения рекламы для иноагентов
Юрист объяснил, почему маркетплейсам нельзя взимать плату за возврат товаров
Юрист раскрыла, как получить повышенную зарплату в марте
Мелисса Тимофеева