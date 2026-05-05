Выплаты к семейным юбилеям получили с начала года более 3 000 подмосковных пар

05 мая 2026, 15:51

оригинал

Более трёх тысяч пар, проживших в браке 50 и более лет, получили в Московской области с начала года выплаты к юбилею семейной жизни. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.





Выплата на золотую свадьбу составляет пять тысяч рублей, за 55 лет супружеской жизни — шесть тысяч рублей, за 60 лет — семь тысяч рублей, за 65 лет — восемь тысяч рублей, за 70 лет и более — девять тысяч рублей.





«Большинство пар, получивших выплаты в этом году, это семьи, которые отпраздновали полувековой юбилей, но есть и супруги, отметившие 70-летие совместной жизни», — отметил глава Минсоцразвития Подмосковья Андрей Кирюхин