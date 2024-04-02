Депутат Говырин заявил об ответственности за продажу подделок на маркетплейсах

Фото: iStock/Abdullah Durmaz
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что предпринимателям, торгующим на маркетплейсах подделками. Может грозить тюрьма.
«В эпоху интернет-торговли может показаться соблазнительным наладить прибыльный бизнес на продаже реплик известных брендов. Но это чревато серьёзными последствиями. Контрафактная продукция — нарушение прав интеллектуальной собственности, которое может привести к крупным штрафам и даже уголовной ответственности», — пояснил в беседе с «Известиями» Говырин.
Он добавил, что продажа подделок брендов является незаконным использованием чужих товарных знаков.
Читайте также:
ФАС отметила доминирующее положение Wildberries и Ozon на российском рынке
Центр Ozon в Жуковском вышел на проектную мощность и стал обрабатывать 650 тыс заказов в день
В Госдуме нашли замену слову «маркетплейс»
Мелисса Тимофеева