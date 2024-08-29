Депутат Гусев предложил сделать выходным День знаний для работающих родителей

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В России предложили установить ежегодный оплачиваемый выходной на День знаний для родителей детей, обучающихся в 1-3 классах. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
«Ежегодный оплачиваемый выходной на День знаний в России предложили сделать родителям первоклассников», — отмечается в публикации.
Сообщается, что поводом для этого стал перенос торжественной линейки на 2 сентября, так как традиционное 1 сентября выпадает на воскресенье.
Согласно информации канала, депутаты Сергей Миронов, Дмитрий Гусев и Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить ежегодный оплачиваемый выходной для родителей детей, обучающихся в 1-3 классах, на День знаний.
Отмечается, что это позволит родителям первоклассников принять участие в торжественной линейке, посвященной празднику. Если закон будет принят, соответствующая норма будет добавлена в Трудовой кодекс.
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