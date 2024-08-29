Председатель Госдумы Володин рассказал о законах, вступающих в силу с сентября

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С 1 сентября в России вступят в силу ряд новых законов. О некоторых из них рассказал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
В частности, в российских школах обязательными станут уроки труда, сообщил депутат в своём телеграм-канале. Он отметил, что трудовое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса. Кроме того, если говорить о новинках в школьной программе, то вместо привычного ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины».
С 1 сентября все организации образования — школы, детские сады, высшие учебные заведения, вузы и техникумы, вне зависимости от форм собственности, — будут вывешивать на фасадах своих зданий или устанавливать на территории Государственный флаг Российской Федерации, сообщил спикер нижней палаты парламента.
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