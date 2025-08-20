Депутат Гусев предложил ввести отпускную премию для работников

20 августа 2025, 11:09

Фото: iStock/Vershinin

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил обязать работодателей выплачивать сотрудникам отпускную премию, чтобы россиянам было на что отдохнуть. Об этом сообщает telegram-канал Shot.





Отпускные премии в размере оклада депутат предложил выплачивать тем сотрудникам, которые отработали в организации от пяти лет. По мнению Гусева, данная инициатива будет мотивировать людей усерднее трудиться и дольше оставаться на месте работы. К тому же выплата позволит россиянам не копить на отпуск и не сидеть без денег после него.





«Инициатива позволит усовершенствовать механизм поощрения сотрудников, которые на протяжении длительного времени добросовестно и качественно выполняют свою трудовую функцию», — заявил депутат.