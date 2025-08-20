В Минпросвещения подготовили список патриотической литературы для школьников

20 августа 2025, 10:40

Фото: iStock/Natasha Zakharova

К началу нового учебного года в Минпросвещения подготовили список патриотической литературы, которую советуют школьникам для внеклассного чтения. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.





Отмечается, в список попала литература современных российских авторов. Произведения распределены для детей с 1 по 4 класс, школьников с 5 по 9 и учащихся в 10 и 11 классах. В списке литература поделена на разделы: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли», «Zа наших».





«Минпросвещения России к началу нового учебного года подготовило рекомендации по научно-методическому сопровождению деятельности школьных библиотек, а также список произведений для внеклассного чтения патриотической направленности, созданных современными писателями», — говорится в сообщении.