Депутат Гусев предложил зафиксировать цены на такси до школ и больниц в непогоду

27 января 2026, 13:13

Фото: iStock/MarianVejcik

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») выступил с инициативой закрепить фиксированные тарифы на поездки на такси до социально значимых объектов в сложных погодных условиях. Об этом сообщает РИА Новости.





Он подчеркнул, что речь идет о поездках до школ, больниц, детских садов и других важных для людей мест, чтобы исключить рост стоимости в периоды снегопадов или высокой нагрузки на сервисы. По словам депутата, алгоритмы агрегаторов такси уже знают «примерную цену» для каждого маршрута, и она не должна повышаться «ни в каком случае».





«Социально значимые для людей вещи, цены на которые должны быть стабильными, не должны подниматься из-за алгоритмов платформ», — отметил парламентарий.