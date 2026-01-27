Покинувшие Россию иноагенты стали массово гасить долги перед ФНС

27 января 2026, 12:49

Покинувшие Россию иноагенты с начала 2026 года начали массово выплачивать задолженности перед Федеральной налоговой службой, чтобы иметь возможность вернуться на родину.





«Постньюс», ссылаясь на данные из открытых реестров, пишет, что происходит системная тенденция участившихся платежей по налогам. Причиной, вероятно, являются новые полномочия ФНС.





«Пэпер Лигалайз* сократил долг с 305 тыс. руб. до 235 тыс., бывший дипломат Александр Баунов* снизил задолженность с 2,7 млн до 970 тыс. руб., режиссер фильма «ДМБ» Роман Качанов* выплатил почти половину долга — с 126 тыс. до 68 тыс., а фронтмен группы «Тараканы» Дмитрий Спирин* уменьшил обязательства с 203 тыс. до 118 тыс.», — говорится в материале издания.