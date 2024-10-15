Депутат Хамитов показал чек на полноценный обед в столовой Госдумы

Фото: istock/senkaya
Депутат Госдумы Амир Хамитов, представляющий партию «Новые люди», продемонстрировал чек за обед в столовой Госдумы, опровергнув слухи о заниженных ценах.
Полноценный обед из шести позиций обошелся парламентарию в 577 рублей, что следует из фотографии чека, предоставленного РИА Новости.
Согласно чеку, Хамитов заплатил 140 рублей за суп-пюре из цветной капусты с гренками, 100 рублей за картофельное пюре и 190 рублей за биточек домашний из курицы. Дополнительно были куплены овощи: помидор за 35 рублей и огурец за 37 рублей, а также напиток плодово-ягодный за 70 рублей и хлеб Дарницкий за 5 рублей.
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Согласно чеку, Хамитов заплатил 140 рублей за суп-пюре из цветной капусты с гренками, 100 рублей за картофельное пюре и 190 рублей за биточек домашний из курицы. Дополнительно были куплены овощи: помидор за 35 рублей и огурец за 37 рублей, а также напиток плодово-ягодный за 70 рублей и хлеб Дарницкий за 5 рублей.
«В сети в очередной раз распространяются фейки о якобы сильно заниженных ценах в думской столовой. По Telegram-каналам гуляет фотография чека, где обед из двух блюд и напитка стоит 150 рублей», — заявил Хамитов.Он подчеркнул, что подобные провокации появляются ежегодно, их цель — создать впечатление, что для депутатов существуют особые условия. Депутат отметил, что представленный им чек является реальным подтверждением стоимости обедов, что развеивает ложные слухи.
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Елена Перлова