Глава Минсельхоза Лут призналась, что ест пастилу вместо хлеба

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Глава Минсельхоза России Оксана Лут призналась, что вместо хлеба ест пастилу, передает РИА Новости.
Министр отметила, что ей нельзя кушать хлеб. По ее словам, пастила очень похожа на хлеб.
Глава Минсельхоза РФ добавила, что у нее дома всегда имеется «Белевская пастила». Пастила — это знаковый российский продукт, о котором должен узнать весь мир, заключила Лут.
Ранее доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала о сладостях, которые наносят минимальный вред организму. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Глава Минсельхоза РФ добавила, что у нее дома всегда имеется «Белевская пастила». Пастила — это знаковый российский продукт, о котором должен узнать весь мир, заключила Лут.
Ранее доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала о сладостях, которые наносят минимальный вред организму. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова