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ГД: демографические инициативы это новые возможности для молодежи

15 октября 2024, 04:14
Фото: istock/Halfpoint

Фото: istock/Halfpoint

Депутат Государственной думы Тамара Фролова подчеркнула, что демографические инициативы в России не должны восприниматься как давление на молодежь, а должны открывать новые возможности. Она сделала это заявление, комментируя недавние предложения по улучшению демографической ситуации в стране.
Фролова отметила, что важно не переходить к жестким мерам, таким как введение налога на бездетность, о чем ранее предостерег председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Нельзя уходить от светлых государственных инициатив в полутона, переходя в некое давление к принятию молодыми людьми жизненных решений», — заявила она.


Депутат акцентировала внимание на значимости создания здорового и гармоничного поколения и необходимости поддержки молодежи в принятии осознанных решений о создании семьи.

«Важно, чтобы наша молодежь сосредоточилась на возможностях, которые открываются перед молодыми семьями, а не на страхе перед финансовыми потерями», — добавила она.
Фролова также отметила, что в России уже много лет ведется системная работа по поддержке семьи, материнства и детства. Она считает, что текущая демографическая политика, направленная на улучшение условий для рождения, воспитания и обучения детей, создает прочный фундамент для стабильного прироста населения. Парламентарий призвала не перегибать палку в вопросах рождаемости, подчеркивая, что материнство и отцовство должны вызывать положительные эмоции.

«Государство должно восприниматься как надежная поддержка, а не как источник страха и неопределенности», — заключила Фролова.

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#государство
#материнство
#эмоции
Спасатели предупредили о рисках для здоровья при ношении ювелирных изделий
15 октября 2024, 04:27

Фото: istock/Berkut_34

Неправильное ношение ювелирных изделий, особенно колец, может привести к травмам и другим проблемам со здоровьем, заявили в пресс-службе «Мособлпожспаса».
Спасатели рекомендуют снимать украшения при выполнении физической работы или посещении бани и сауны, так как это может привести к травмам или отекам.

«Кольцом можно зацепиться за что-либо во время работ и не только его испортить, но и травмировать палец. В сауне или бане, когда расширяются сосуды и отекают конечности, металл может впиваться в пальцы, и самостоятельно снять кольцо будет невозможно», — объяснил заместитель начальника 254-й пожарно-спасательной части Андрей Ильин.
По его словам, иногда украшения приходиться разрезать, что делает их непригодными для дальнейшего использования. Спасатели призвали относиться к ношению ювелирных изделий с осторожностью, чтобы избежать травм и сохранить украшения.

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#спасатели
#украшения
#металл
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Депутат Хамитов показал чек на полноценный обед в столовой Госдумы
15 октября 2024, 04:14

Фото: istock/senkaya

Депутат Госдумы Амир Хамитов, представляющий партию «Новые люди», продемонстрировал чек за обед в столовой Госдумы, опровергнув слухи о заниженных ценах.
Полноценный обед из шести позиций обошелся парламентарию в 577 рублей, что следует из фотографии чека, предоставленного РИА Новости.

Согласно чеку, Хамитов заплатил 140 рублей за суп-пюре из цветной капусты с гренками, 100 рублей за картофельное пюре и 190 рублей за биточек домашний из курицы. Дополнительно были куплены овощи: помидор за 35 рублей и огурец за 37 рублей, а также напиток плодово-ягодный за 70 рублей и хлеб Дарницкий за 5 рублей.

«В сети в очередной раз распространяются фейки о якобы сильно заниженных ценах в думской столовой. По Telegram-каналам гуляет фотография чека, где обед из двух блюд и напитка стоит 150 рублей», — заявил Хамитов.
Он подчеркнул, что подобные провокации появляются ежегодно, их цель — создать впечатление, что для депутатов существуют особые условия. Депутат отметил, что представленный им чек является реальным подтверждением стоимости обедов, что развеивает ложные слухи.

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#депутат
#продукты
#столовая
#госдума
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В ГД хотят наказывать за призывы к нарушению целостности РФ
15 октября 2024, 02:08

Фото: istock/djedzura

Депутат Госдумы Игорь Антропенко (фракция «Единая Россия») направил на рассмотрение правительства законопроект, предусматривающий введение наказания до восьми лет лишения свободы за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, совершенные по религиозным мотивам.
Документ станет частью поправок к статье 280.1 Уголовного кодекса РФ и будет внесен в Госдуму после официального отзыва правительства.

Законопроект предполагает дополнение статьи новой частью, предусматривающей уголовное наказание для тех, кто призывает к действиям, угрожающим целостности государства, по религиозным убеждениям или из-за религиозной ненависти. Нарушителям может грозить до восьми лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

Авторы инициативы подчеркивают, что в многонациональном и многоконфессиональном обществе России важно предотвращать любые попытки манипулировать религиозными чувствами граждан для разжигания экстремизма и сепаратизма. В пояснительной записке говорится, что подобные призывы могут дестабилизировать общество и угрожать его духовным основам, что делает их особенно опасными для общественного порядка.

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#общество
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День Киприана и Устиньи 15 октября: Почему стоит избегать незнакомцев, конфликтов и яркой одежды
Православная церковь отметит день памяти святых Киприана и Иустины 15 октября
15 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/watcherfox

15 октября в народном календаре отмечается день Киприана и Устиньи, посвящённый святым мученикам Киприану и Устинье, которые считаются защитниками от колдовства и злых духов.
На Руси существовало поверье, что если не произнести нужную молитву, человек может стать жертвой бесов. Обычно мужчины обращались с молитвами к Куприяну (Киприану), а женщины — к Устинье (Иустине).

Бесы чаще всего выбирали в качестве жертв пьяниц, грешников и сквернословов — тех, кто в моменты гнева или отчаяния призывал чертей. В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 15 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День Киприана и Устиньи 15 октября — история

История праздника Дня Киприана и Устиньи восходит к III веку нашей эры. Согласно преданиям, святые Киприан и Устинья были мучениками, принявшими христианство и пострадавшими за свою веру.

Киприан родился в Антиохии. С раннего возраста он увлекался колдовством и поклонялся языческим богам. По легендам, он обладал способностями призывать духов, поднимать мертвых, управлять стихиями, а также мог наслать болезни. Даже сам князь тьмы признавал его талант, общаясь с ним и обещая высокую должность в своем царстве после смерти.

Чтобы углубить свои знания в магии, Киприан отправился в путешествие по Греции и Египту. Получив титул жреца, он вернулся домой и завоевал уважение среди язычников.

В Антиохии жила Иустина, которая, родившись в языческой семье, приняла христианство и убедила своих родителей отказаться от прежних верований. Однажды богатый юноша Аглаид увидел Иустину, когда она направлялась в церковь, и влюбился в неё. Он пытался её соблазнить, но каждый раз терпел неудачу, так как Иустина дала обет сохранить свою девственность.

Аглаид, отчаявшись, обратился к Киприану с просьбой использовать магию, чтобы завоевать сердце Иустины. Жрец трижды посылал к ней бесов, но Иустина, полагаясь на молитву и пост, успешно противостояла им. Тогда Киприан наслал болезни на её семью и город, но это не сломило её веру. Напротив, Иустина обратилась к Богу с молитвой и разрушила чары, посрамив колдуна.

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В результате Киприан отрекся от язычества, сжег свои колдовские книги и попросил о крещении. Он стал служить в церкви и обратил многих жителей города в христианство. Иустина ушла в монастырь и стала игуменьей.

Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Киприан и Иустина были арестованы, подвергнуты пыткам и казнены. Воин Феоктист, увидев их страдания, также принял христианство и погиб вместе с ними. Их тела были доставлены в Рим и похоронены с почестями.

Традиции

Традиции празднования Дня Киприана и Устиньи связаны с защитой от злых сил и колдовства. В этот день люди молятся святым, прося защиты от темных сил и помощи в борьбе со злом. В этот день нужно проводить очищающие ритуалы и обряды для избавления от негативной энергии и привлечения благополучия. Помимо этого, к святым обращаются, чтобы вразумить людей, которые увлекаются магией.

На Руси в День Киприана и Устиньи мужчины читали молитву, обращенную к Киприану, а женщины — к Иустине. Этот день не предназначался для шумных гуляний и веселья. Люди старались посвятить время духовным размышлениям и работе. Девушки собирались для рукоделия и приведения в порядок своего приданого, а молодые люди проверяли, готов ли дом к зиме.

Фото: iStock/LorenzoT81

Если погода была хорошей, люди шли в лес за грибами. Согласно поверьям, в этот день в них не было червей. Все собранные грибы можно было есть без опасений.

Фото: iStock/shironosov

Что нельзя делать 15 октября 2024

В этот день важно помнить, что это время повышенной опасности колдовства. Поэтому рекомендуется избегать конфликтов, ссор и ситуаций, вызывающих зависть.

Стоит обратить внимание на знаки, ведь если что-то идет не так или ощущается тревога, это может быть предупреждением о необходимости обращения за защитой к святым.

Поведение домашних животных также может служить подсказкой. Если питомцы беспокоятся, возможно, требуется провести обряд очищения в доме.

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Особое внимание следует уделять тому, кого мы впускаем в свой дом. По старинным поверьям, с незнакомцами могут проникнуть темные силы, несущие несчастья.

Нежелательно критиковать детей, особенно некрещенных, так как после этого они могут стать объектом внимания злых сил.

Яркая одежда и аксессуары привлекают темные силы, поэтому лучше воздержаться от их использования. Выходить из дома с крупной суммой денег тоже не стоит, иначе можно легко ее потерять.

Что можно делать 15 октября 2024

15 октября можно заниматься посадкой свеклы, чеснока, лука и моркови. Женщины могут заняться рукоделием. Помимо этого, прогулки на свежем воздухе будут полезными и приятными.

Этот день связан с защитой от злых сил. В старину люди обращались к святым Киприану и Устинье с молитвами о защите от колдовства и сглаза. Особое значение имели молитвы за детей и семью.

Фото: iStock/Halfpoint

Важно проведение обрядов очищения. Освящение домов и обливание водой углов помогало избавиться от злых духов.

Молитвы на здоровье также играли большую роль. Верующие просили святых о крепком здоровье, защите от болезней и неудач.

Приметы на погоду

В День Киприана и Устиньи, наши предки обращали внимание на погоду и природные явления, чтобы предсказать, какой будет зима.

1. Ясное небо в этот день предвещает заморозки. Если утро встретило вас чистым небом, стоит ожидать, что холодный воздух не заставит себя ждать.

2. Иней на траве или деревьях говорит, что впереди будет солнечная и сухая погода.

3. Если в День Киприана идет сильный дождь, это может означать суровую зиму.

4. Сильный листопад также служит знаком: если листья падают обильно, это может указывать на скорое похолодание.

5. Снег, выпавший в этот день, сигнализирует о скором приходе зимы.

Именины 15 октября 2024

Именины 15 октября отмечают обладатели таких имен, как Андрей, Анна, Давид, Константин, Кассиян, Петр, Феоктист и Борис.

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#праздник
#приметы
#традиции
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В Подмосковье продолжают включать отопление после старта отопительного сезона
14 октября 2024, 22:53

Фото: iStock/PIKSEL

В Подмосковье продолжают включать отопление в домах после старта отопительного сезона 2024. Работы по пуску тепла проводятся в разных районах Московской области.
В Дмитровском городском округе уже подключили новые линии теплотрассы к окружным котельным, идут работы по заполнению системы. В ближайшее время отопление появится в мкр. ДЗФС, затем в мкр. Михалина и Аверьянова. Постепенно подают тепло и в те дома, которые запитаны от котельных на улице Пушкинской и улице Подлипичье.

В Подольске устраняют утечку на Высотной и Красногвардейском, порыв должны ликвидировать к концу дня. На Свердлова, Кирова, Дружбы, Московской, Первомайской тепло поступает без перебоев и в полном объеме, а основные жалобы связаны с завоздушиванием инженерных систем непосредственно в домах.

В Пушкинском успешно устранили порыв у дома №6 на Писаревской, подача отопления и горячей воды восстановлена.

В Щелково из-за завоздушивания произошла перегрузка стояков, однако на данный момент все нарушения устранены, дома отапливаются.

В Солнечногорске на данный момент налаживают отопительную систему. В мкр. Тимоново произошла утечка аккумуляторных баков на котельной «Газмпром теплоэнерго МО», которую на данный момент отремонтировали. Начать подачу тепла планировали с 21:00.

В том же районе на Ленинградской и Красной из-за работ на котельной снизилась температура подаваемой воды. Однако на данный момент ремонт завершен, теплоснабжение восстанавливается.

В поселке Менделеево устраняют порыв водопровода и теплотрассы. Водоснабжение восстановят до конца дня, а аварийный участок теплотрассы заменят на следующий день.

В Электростали восстановили подачу отопления на Западной и Журавлева после устранения утечки. Горячая вода пошла и в часть домов на Карла Маркса. Сроки включения отопления в другой части многоэтажек на этой улице пока уточняются, работы продолжаются.

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#дома
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Депутат Толмачев объяснил закрытие единственного филиала МГУ в Европе
14 октября 2024, 21:37

Фото: iStock/ABGlavin

Зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что закрытие единственного филиала МГУ в Европе означает ещё больший разрыв в отношениях России и Запада, а также деградацию последнего.
«Ликвидация филиалов наших вузов на Западе — это часть распада наших с ним отношений, а также ещё один симптом его деградации. Полярность мира меняется, и это открывает перед нами новые горизонты. Сегодня в наших вузах учатся тысячи иностранцев из стран Азии и Африки, что доказывает высокую ценность нашего образования. Это отличный фундамент для того, чтобы не только принимать учащихся у себя, но и приходить в их страны», — отметил в беседе с NEWS.ru Толмачев.

Ранее сообщалось, что в Словении ликвидировали единственный европейский филиал Московского государственного университета.

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#образование
#европа
#россия
#политика
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Запашный жёстко отозвался о запрете животных в цирках
Запашный назвал инициативу о запрете животных в цирках идиотской
14 октября 2024, 21:30

Фото: iStock/NejroN

Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный резко раскритиковал инициативу запретить животных в цирках.
«Я не буду комментировать, это просто в 105-й раз идиотская инициатива, которая нацелена на то, чтобы про них поговорили. Мой комментарий означает, что мы поддерживаем очередной информационный вброс этих неудачников. Поэтому просто не хочу комментировать», — ответил в беседе с NEWS.ru Запашный.

Ранее дрессировщица диких животных Росгосцирка Наталья Исайчева заявила, что запрет на выступление диких животных в цирках не просто убьёт сами такие заведения, но и навредит самим зверям, которым будет просто некуда идти.

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#запрет
#законопроект
#опасность
#цирк
#животные
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Глава Минсельхоза Лут призналась, что ест пастилу вместо хлеба
14 октября 2024, 20:00

Фото: iStock/Karina Egorova

Глава Минсельхоза России Оксана Лут призналась, что вместо хлеба ест пастилу, передает РИА Новости.
Министр отметила, что ей нельзя кушать хлеб. По ее словам, пастила очень похожа на хлеб.

Глава Минсельхоза РФ добавила, что у нее дома всегда имеется «Белевская пастила». Пастила — это знаковый российский продукт, о котором должен узнать весь мир, заключила Лут.

Ранее доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала о сладостях, которые наносят минимальный вред организму. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#диетолог
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#рф
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Во Франции арестовали имущество российских бизнесменов
Monde: во Франции арестовали имущество бизнесменов из РФ на сумму свыше €70 млн
14 октября 2024, 19:51

Фото: iStock/SimonLukas

Во Франции суд арестовал имущество двух российских бизнесменов на сумму более 70 млн евро в рамках расследования дела о возможном отмывании денег. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на источник.
Уточняется, что арест был наложен на купленные в 2012-2014 годах объекты недвижимости на юго-востоке Франции. В перечень вошли: поместье площадью 22,5 га в Грассе и виллы в Сен-Рафаэле и Гримо. Автомобили люксовых марок также фигурируют в деле.

Согласно информации источника, владельцами данного имущества могут быть Руслан Горюхин и Михаил Опенгейм — два предпринимателя российского происхождения, которые имеют паспорта Кипра. Иные подробности в настоящее время не разглашаются.

Ранее сообщалось, что по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#франция
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