ГД: демографические инициативы это новые возможности для молодежи

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Депутат Государственной думы Тамара Фролова подчеркнула, что демографические инициативы в России не должны восприниматься как давление на молодежь, а должны открывать новые возможности. Она сделала это заявление, комментируя недавние предложения по улучшению демографической ситуации в стране.
Фролова отметила, что важно не переходить к жестким мерам, таким как введение налога на бездетность, о чем ранее предостерег председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Депутат акцентировала внимание на значимости создания здорового и гармоничного поколения и необходимости поддержки молодежи в принятии осознанных решений о создании семьи.
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«Нельзя уходить от светлых государственных инициатив в полутона, переходя в некое давление к принятию молодыми людьми жизненных решений», — заявила она.
Депутат акцентировала внимание на значимости создания здорового и гармоничного поколения и необходимости поддержки молодежи в принятии осознанных решений о создании семьи.
«Важно, чтобы наша молодежь сосредоточилась на возможностях, которые открываются перед молодыми семьями, а не на страхе перед финансовыми потерями», — добавила она.Фролова также отметила, что в России уже много лет ведется системная работа по поддержке семьи, материнства и детства. Она считает, что текущая демографическая политика, направленная на улучшение условий для рождения, воспитания и обучения детей, создает прочный фундамент для стабильного прироста населения. Парламентарий призвала не перегибать палку в вопросах рождаемости, подчеркивая, что материнство и отцовство должны вызывать положительные эмоции.
«Государство должно восприниматься как надежная поддержка, а не как источник страха и неопределенности», — заключила Фролова.
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Елена Перлова