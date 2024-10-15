В ГД хотят наказывать за призывы к нарушению целостности РФ

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Депутат Госдумы Игорь Антропенко (фракция «Единая Россия») направил на рассмотрение правительства законопроект, предусматривающий введение наказания до восьми лет лишения свободы за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, совершенные по религиозным мотивам.
Документ станет частью поправок к статье 280.1 Уголовного кодекса РФ и будет внесен в Госдуму после официального отзыва правительства.
Законопроект предполагает дополнение статьи новой частью, предусматривающей уголовное наказание для тех, кто призывает к действиям, угрожающим целостности государства, по религиозным убеждениям или из-за религиозной ненависти. Нарушителям может грозить до восьми лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.
Авторы инициативы подчеркивают, что в многонациональном и многоконфессиональном обществе России важно предотвращать любые попытки манипулировать религиозными чувствами граждан для разжигания экстремизма и сепаратизма. В пояснительной записке говорится, что подобные призывы могут дестабилизировать общество и угрожать его духовным основам, что делает их особенно опасными для общественного порядка.
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Законопроект предполагает дополнение статьи новой частью, предусматривающей уголовное наказание для тех, кто призывает к действиям, угрожающим целостности государства, по религиозным убеждениям или из-за религиозной ненависти. Нарушителям может грозить до восьми лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.
Авторы инициативы подчеркивают, что в многонациональном и многоконфессиональном обществе России важно предотвращать любые попытки манипулировать религиозными чувствами граждан для разжигания экстремизма и сепаратизма. В пояснительной записке говорится, что подобные призывы могут дестабилизировать общество и угрожать его духовным основам, что делает их особенно опасными для общественного порядка.
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Елена Перлова