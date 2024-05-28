Депутат Хинштейн подтвердил, что СДЭК был атакован хакерской группировкой

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Логистическая компания СДЭК была действительно атакована хакерской группировкой, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Ранее сообщалось, что в СДЭК произошёл крупный технический сбой, в результате которого компания уже три дня не может выдавать и принимать посылки. Ответственность за сбой взяла на себя хакерская группировка Head Mare.
Хинштейн отметил, что в результате атаки вируса-шифровальщика компания может утратить данные о посылках за последние шесть месяцев. Дело в том, что СДЭК осуществляет резервное копирование данных лишь раз в полгода, чего недостаточно, написал Хинштейн в своём Telegram-канале.
Депутат напомнил, что теперь СДЭК, в соответствии с законодательством РФ, обязан раскрыть масштабы утечки, привести все детали предпринимаемых для защиты системы мер, а также предоставить в Роскомнадзор первые результаты внутреннего расследования.
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Хинштейн отметил, что в результате атаки вируса-шифровальщика компания может утратить данные о посылках за последние шесть месяцев. Дело в том, что СДЭК осуществляет резервное копирование данных лишь раз в полгода, чего недостаточно, написал Хинштейн в своём Telegram-канале.
Депутат напомнил, что теперь СДЭК, в соответствии с законодательством РФ, обязан раскрыть масштабы утечки, привести все детали предпринимаемых для защиты системы мер, а также предоставить в Роскомнадзор первые результаты внутреннего расследования.
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Анастасия Чинкова