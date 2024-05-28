СДЭК третий день не может восстановить выдачу посылок

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Один из крупнейших в России сервисов доставки СДЭК третий день не может возобновить выдачу посылок из-за технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Там подчеркнули, что продвинулись в восстановлении работы, однако пока не могут возобновить обслуживание клиентов.
В компании отметили, что все посылки в безопасности, а также пообещали как можно быстрее решить возникшие проблемы.
Также в пресс-службе добавили, что проведут работы для предотвращения повторения подобной проблемы.
Накануне в СДЭК произошёл крупный технический сбой, в результате которого логистическая компания не может отправлять и принимать посылки.
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В компании отметили, что все посылки в безопасности, а также пообещали как можно быстрее решить возникшие проблемы.
Также в пресс-службе добавили, что проведут работы для предотвращения повторения подобной проблемы.
Накануне в СДЭК произошёл крупный технический сбой, в результате которого логистическая компания не может отправлять и принимать посылки.
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Анастасия Чинкова