Названа возможная причина технического сбоя у СДЭК

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Технический сбой в работе службы доставки СДЭК мог произойти из-за атаки с использованием вируса-шифровальщика. Об этом пишут «Ведомости».
Отмечается, что ответственность за произошедший сбой взяла на себя хакерская группа Head Mare. Она указала, что для осуществления атаки был использован вирус-шифровальщик.
Ранее в этот день пресс-служба СДЭК сообщила, что уже третий день не может восстановить выдачу и отправку посылок клиентам из-за технического сбоя. Однако в компании уточнили, что уже существенно продвинулись в восстановлении работы.
Приостановка выдачи и отправки посылок произошла 26 мая. В компании обещали полностью возобновить работу 27 мая, однако этого не произошло.
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Ранее в этот день пресс-служба СДЭК сообщила, что уже третий день не может восстановить выдачу и отправку посылок клиентам из-за технического сбоя. Однако в компании уточнили, что уже существенно продвинулись в восстановлении работы.
Приостановка выдачи и отправки посылок произошла 26 мая. В компании обещали полностью возобновить работу 27 мая, однако этого не произошло.
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Анастасия Чинкова