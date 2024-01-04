Депутат Хинштейн сообщил о назначении нового начальника московского главка Росгвардии

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Генерал-майор Василий Сонин стал новым начальником Главного управления Росгвардии по городу Москве. Его назначил президент Владимир Путин, сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Ранее он руководил Росгвардией Подмосковья, выведя областной главк на лидерские позиции внутри ведомства», – написал Хинштейн в своём телеграм-канале.Как отметил депутат, назначение произошло 4 января. Указ пока не опубликован. На сайте столичного управления Росгвардии начальником числится генерал-майор Виктор Дикевич. Сонин указан в качестве начальника на сайте управления Росгвардии по Московской области.
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Лора Луганская