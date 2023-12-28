Росгвардейцы задержали в Клину пьяного, разбившего стекло чужой машины

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Подмосковные росгвардейцы задержали в Клину 36-летнего местного жителя, разбившего стёкла чужого автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Во время дежурства на улице правоохранители обратили внимание на неизвестного, который громко кричал на женщину и по внешним признакам находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для разбирательства.
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«Стражи правопорядка остановились для выяснения причины его неадекватного поведения в общественном месте. Выяснилось, что у гражданина возник конфликта с сожительницей. В результате он разбил кулаком лобовое стекло и сломал зеркала заднего вида припаркованного рядом чужого автомобиля», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская