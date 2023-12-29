Подмосковные кадеты Росгвардии побывали на выставке «Россия» на ВДНХ

Фото: пресс-служба Росгвардии
Подмосковные кадеты гвардейского класса Росгвардии побывали на выставке «Россия» на ВДНХ. об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Подмосковья.
Экскурсия на выставку-форум «Россия» на ВНДХ для учеников кадетского класса Росгвардии из Подольска была организована представителями вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московкой области.
В рамках экскурсии у детей появилась возможность познакомиться поближе с с инновационными разработками и технологиями в сфере промышленности и транспорта. Помимо этого, они смогли побывать внутри ракетного комплекса и смогли стать участниками запуска ракеты.
Также все желающие кадеты попробовали себя в новой роли - они стали ненадолго ведущими телеканала «Россия».
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В рамках экскурсии у детей появилась возможность познакомиться поближе с с инновационными разработками и технологиями в сфере промышленности и транспорта. Помимо этого, они смогли побывать внутри ракетного комплекса и смогли стать участниками запуска ракеты.
«Больше всего мне запомнился павильон с ракетой, где в интерактивной форме я принял участие в ее запуске», — поделился ученик кадетского класса Росгвардии Богдан Смирнов.
Также все желающие кадеты попробовали себя в новой роли - они стали ненадолго ведущими телеканала «Россия».
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Мира Полтева