Росгвардейцы вывели более 40 жильцов из задымлённого дома в Ступине

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
В Ступине прапорщики полиции Александр Панов, Алёна Аринушенко и Мария Фетисова эвакуировали из задымлённого подъезда жилого дома свыше 40 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Ночью росгвардейцам поступило сообщение о том, что сработала охранная сигнализация в магазине в посёлке Михнево. Прибыв на вызов, правоохранители увидели густой дым, поднимающийся из торгового помещения на первом этаже. Росгвардейцы вызвали пожарный расчёт, оцепили территорию и начали эвакуацию жильцов. В итоге они вывели из задымлённого помещения более 40 человек», – говорится в сообщении.Затем на место прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали пожар. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
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Лора Луганская