Депутат Ильтяков связал «полноценность» человека с семьей мужчины и женщины
Депутат Госдумы Александр Ильтяков заявил, что гармоничное состояние человека возникает в союзе. По его словам, женщина без мужчины «неполноценна», а мужчина без женщины является «инвалидом».
Парламентарий объяснил свою позицию представлением о двух началах — мужском и женском. Их соединение он назвал основой гармонии с природой и Создателем.
Ильтяков отметил, что близкие отношения предполагают взаимное доверие. Мужчина и женщина, по его мнению, знают о проблемах со здоровьем друг друга, создают семью и становятся родителями.
«Папа, мама, я — полноценная семья», — сказал депутат в беседе с RT.
Он добавил, что разрыв между мужским и женским началами, на его взгляд, угрожает продолжению жизни. Тему затронули во время ток-шоу, посвященного демографической ситуации.