Депутат Ильтяков связал «полноценность» человека с семьей мужчины и женщины

05 августа 2026, 08:51

Фото: iStock/DragonImages

Депутат Госдумы Александр Ильтяков заявил, что гармоничное состояние человека возникает в союзе. По его словам, женщина без мужчины «неполноценна», а мужчина без женщины является «инвалидом».





Парламентарий объяснил свою позицию представлением о двух началах — мужском и женском. Их соединение он назвал основой гармонии с природой и Создателем.



Ильтяков отметил, что близкие отношения предполагают взаимное доверие. Мужчина и женщина, по его мнению, знают о проблемах со здоровьем друг друга, создают семью и становятся родителями.





«Папа, мама, я — полноценная семья», — сказал депутат в беседе с RT.