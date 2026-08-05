В США новорожденных мальчиков неожиданно стали называть русским именем

05 августа 2026, 07:37

Имя Иван вошло в число 200 самых популярных для мальчиков в США

Фото: iStock/LSOphoto

Американская служба социального обеспечения сообщила, что имя Иван сохраняет высокие позиции среди имен для новорожденных мальчиков в стране. Об этом пишет РИА Новости.