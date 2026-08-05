В США новорожденных мальчиков неожиданно стали называть русским именем
Американская служба социального обеспечения сообщила, что имя Иван сохраняет высокие позиции среди имен для новорожденных мальчиков в стране. Об этом пишет РИА Новости.
В 2025 году родители в США выбрали это имя для 2240 сыновей. Годом ранее его получили 2354 ребенка.
В последние годы Иван занимает места с 153-го по 168-е в национальном рейтинге имен. По популярности он опередил Дональда и Джона: за 2025 год американцы дали эти имена 395 и 230 мальчикам соответственно.
Имя Иван имеет древнееврейское происхождение. Оно восходит к имени Йоханан, которое переводится как «Бог милостив», «милость Божья» или «дар Бога». В русский язык имя пришло через греческую и церковнославянскую традиции.
Иван — одна из русских форм имени Иоанн. На протяжении многих веков оно было особенно распространено на Руси и стало одним из самых узнаваемых славянских мужских имен. От него образованы многие фамилии, например Иванов, а также уменьшительные формы Ваня, Ванечка и Ивашка.
В культурной традиции имя Иван часто ассоциируется с добротой, простотой, смелостью и находчивостью. В русских сказках Иван нередко выступает главным героем, который благодаря честности и упорству преодолевает трудности и добивается успеха.
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