Стала известна средняя пенсия по старости в России

05 августа 2026, 07:45

Средняя страховая пенсия по старости в России достигла 27 224 рублей

Фото: iStock/mars58

Средний размер пенсии по старости в России на 1 июля 2026 года составил 27 224 рубля в месяц. За год выплата выросла на 2 126 рублей. Об этом пишет РИА Новости.