Стала известна средняя пенсия по старости в России
Средний размер пенсии по старости в России на 1 июля 2026 года составил 27 224 рубля в месяц. За год выплата выросла на 2 126 рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Годом ранее средняя сумма достигала 25 098 рублей. Показатели основаны на статистике Социального фонда России.
Работающие пенсионеры получают в среднем 24 929 рублей. Для граждан, завершивших трудовую деятельность, средняя выплата составляет 27 850 рублей.
Пенсия в России — это ежемесячная выплата, которую государство назначает гражданам при наступлении определённых оснований: достижении пенсионного возраста, инвалидности или потере кормильца. Основной вид выплат для большинства пожилых граждан — страховая пенсия по старости. Её размер зависит от трудового стажа, официального заработка и накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Право на страховую пенсию по старости возникает при достижении установленного пенсионного возраста, наличии минимального страхового стажа и необходимого количества пенсионных баллов. Возраст выхода на пенсию повышается поэтапно в рамках пенсионной реформы. При этом отдельные категории россиян, включая работников с вредными условиями труда, жителей Крайнего Севера и многодетных матерей, могут рассчитывать на досрочное назначение выплат.
Размер пенсии ежегодно индексируется, чтобы частично компенсировать рост цен. Неработающим пенсионерам также может назначаться социальная доплата, если их общий доход ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. Работающие пенсионеры получают выплаты с учётом особенностей действующего порядка индексации, а после прекращения работы их пенсия пересчитывается с учётом всех пропущенных повышений.
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