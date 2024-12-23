Депутат Иванов: коучи и инфоцыгане разрушают семьи в России

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Непрофессиональные психологи, коучи и инфоцыгане разрушают российские семьи, так как предлагают супругам не переговоры, а подталкивают к разводу. Об этом заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, количество разводов в стране растет из-за того, что людям навязывают ставить в приоритет личные интересы, а не семейные обязанности.
«Общественники должны не концерты Лолиты запрещать, а направить внимание на этих специалистов, фактически разрушающих семьи. Мы обязаны направить усилия на укрепление семейных связей и преодоление трудностей, а не поощрять легкий выход из ситуации. Психологи должны спасать, а не разрушать семьи. Ничего нет дороже близких людей и настоящей любви», — пояснил депутат в беседе с NEWS.ru.Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала женщин грамотно оценить свой репродуктивный потенциал, также отметив, что в 2024 году около 1,5 тысяч москвичек родили первого ребенка после 40 лет. По ее словам, развитие современной медицины создало иллюзию, что можно «немного подождать с материнством».
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