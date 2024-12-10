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В Госдуме назвали главное условие для рождения детей

Депутат Буцкая: дети должны быть рождены в любви и поддержке
Фото: iStock/molka

Фото: iStock/molka

Дети, в первую очередь, должны быть рождены в любви и поддержке, а государство уже поможет, если семья оказалась в трудной жизненной ситуации. Об этом заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, уверенность в завтрашнем дне родителям дает единое универсальное пособие.


«Единое универсальное пособие, которое сейчас составляет от половины до целого прожиточного минимума на каждого ребенка в зависимости от доходов семьи, — это та уверенность, которую сейчас дает нам государство. Это еще не считая 30 тысяч различных мер поддержки, которые есть как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях», — отметила парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Ранее демограф Владимир Тимаков предложил привязать размер пенсионных выплат в России к количеству детей. По его мнению, делать расчет пенсии следует исходя не только из трудового, но и из родительского вклада в общество, для чего следует принимать во внимание число рожденных и воспитанных детей. Он отметил, что активная демографическая политика вред ли позволит вернуться к простому воспроизводству, но она способна затормозить сокращение населения страны.

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#пособие
#пенсии
#политика
#вред
#общество
#семьи
#страны
#государство
Игорь Брынцалов: подмосковный бюджет остался социально ориентированным
10 декабря 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Принятый Мособлдумой бюджет Подмосковья на 2025 год и плановый период 2025-2026 годов сохранил социально ориентированный подход.
Об этом заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Доходы бюджета растут стабильно. Расходы, соответственно, также увеличиваются. В первую очередь они направлены на запросы наших жителей. Речь идёт о сохранении всех мер поддержки и их расширении, о развитии образования, здравоохранения, модернизации ЖКХ и энергетики», – отметил Брынцалов в интервью РИАМО.
Среди первостепенных задач – помощь семьям с детьми, участникам СВО и их родственникам. Спикер добавил, что сейчас различные меры социальной поддержки получают около 3,5 млн жителей Подмосковья. В региональном бюджете предусмотрены средства на все выплаты, включая новые меры поддержки.

По словам Брынцалова, в принятом на будущий год региональном бюджете нашли отражение указы президента Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#бюджет
#социальная поддержка
#выплаты
#подмосковье
#московская область
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ИИ назвал пять самых популярных тем вопросов к Прямой линии Путина
10 декабря 2024, 14:29

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Искусственный интеллект назвал пять самых популярных тем вопросов к Прямой линии президента РФ Владимира Путина, с которыми россияне обращаются в колл-центр. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным, которая будет объединена с его пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был создан колл-центр, который начал свою работу в ночь с 7 на 8 декабря.

Отмечается, что по последним данным, обновившимся всего час назад, топ-5 самых популярных тем, интересующих граждан, включает здравоохранение, состояние дорог, домов, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчёт пенсий. Сообщается, что рейтинг в день обновляется по несколько раз.

«Топ-5 был создан именно искусственным интеллектом, который в этом году действительно очень сильно помогает операторам колл-центра.», — говорится в сообщении.

Стало известно, что он эффективно распознает речь, а для расшифровки голосового сообщения искусственному интеллекту потребуется менее семи секунд. Эти технологии помогут сотрудникам сэкономить несколько месяцев работы после завершения сбора вопросов.

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#рейтинг
#итоги
#социальные прямая линия
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На дорогах Подмосковья обустроили около 160 новых искусственных неровностей
10 декабря 2024, 13:51

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Около 160 искусственных неровностей обустроили на региональных дорогах Московской области специалисты Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Новые искусственные неровности установили на 94 участках региональных дорог в 25 подмосковных округах. Больше всего резинокордовых неровностей было установлено в округах Талдомский и Истра, а асфальтобетонных — в Раменском и Богородском округах», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Искусственные неровности устанавливают для того, чтобы водители снижали скорость. Это особенно важно в аварийно-опасных местах, где что нарушается скоростной режим, а также у пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов.

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#минтранс мо
#дороги
#безопасность
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#алексей гержик
#московская область
#автодор
#подмосковье
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На МЖД стартовала акция «Путь твоей безопасности»
10 декабря 2024, 13:35

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Акция «Путь твоей безопасности», направленная на профилактику несчастных случаев на железной дороге, проводится в зоне столичной магистрали, особое внимание при этом уделяется работе с несовершеннолетними, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Информационно-разъяснительная работа по правилам безопасного поведения на железной дороге ведётся как на станциях, так и в школах и детских садах, при этом особое внимание уделяется учебных учреждениям, расположенным рядом с путями. В ходе занятий по безопасности сотрудники МЖД демонстрируют видеоролики, раздают буклеты, а также приглашают ребят в учебные центры МЖД: там дети при помощи спецтренажеров знакомятся с работой машиниста и понимают, почему поезд нельзя остановить мгновенно», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках акции железнодорожники участвуют в рейдах по выявлению нарушений правил перехода ж/д путей. Акция продлится до 19 декабря.

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#минтранс мо
#безопасность
#мжд
#железная дорога
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В ВТБ рассказали о мошенниках, использующих запись голоса начальства
В ВТБ сообщили о форме мошенничества с записью голоса начальства
10 декабря 2024, 13:25

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники детально изучают образ жизни, окружение жертв, могут использовать голоса коллег или начальства, чтобы выманить деньги. Об этом рассказал зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков.
По его словам, практически о любом россиянине можно найти информацию в интернете, чем и пользуются злоумышленники.

Горшков обратил внимание на то, что мошеннические атаки участились, и нужно быть внимательным при разговоре с незнакомцами, сообщает РИА Новости.

Ранее маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина рассказала, что мошенники снова начали активно использовать схему обмана на кассе. Жертвой может стать покупатель, который собирается оплатить товар наличными.

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#мошенники
#россия
#деньги
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Коммунальщики Подмосковья встретят праздники в режиме повышенной готовности
10 декабря 2024, 12:58

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Все коммунальные службы Московской области в дни новогодних праздников переведут на режим повышенной готовности в связи с повышенной нагрузкой на коммунальные сети, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
«На время новогодних каникул будут усилены аварийно-восстановительные бригады и организованы дежурства руководящего состава. Кроме того, уже ведётся дополнительная подготовка к внештатным ситуациям специальной техники», — говорится в сообщении.
Под особым контролем будет безопасность коммунальных объектов, поэтому в предпраздничные дни здесь проверяют исправность камер видеонаблюдения и запорных устройств. Для работников коммунальных служб проводится дополнительный инструктаж по пожарной и антитеррористической безопасности, а также по оперативному реагированию на технологические сбои.

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#минжкх мо
#коммунальные службы
#московская область
#новый год
#подмосковье
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Суд оправдал блогершу Анастасию Ивлееву по делу о развращении детей
10 декабря 2024, 12:46

Анастасия Ивлеева (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Челябинский городской суд вынес оправдательный приговор в отношении популярной блогерши Анастасии Ивлеевой, известной под псевдонимом Настюшка Опасность. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что иск против неё подала Елена Морозова, жена главы уральской религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст», которая утверждала, что Ивлеева представляет опасность для несовершеннолетних и традиционных ценностей.

Морозова требовала взыскать с блогерши миллион рублей в качестве моральной компенсации, утверждая, что её контент содержит неприемлемые материалы. Однако судьи, как в Златоустовском, так и в Челябинском, не нашли оснований для удовлетворения иска, отметив, что претензии не имеют под собой реальных оснований. После рассмотрения дела судьи пришли к выводу, что обвинения против Ивлеевой не соответствуют действительности.

Анастасия Ивлеева — российская телеведущая, актриса и видеоблогер. Она приобрела известность как блогер в Instagram* и как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».

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#долги
#фнс
#актриса
#блогер
#компенсации
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 16 по 19 декабря
10 декабря 2024, 12:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов на Ленинградском направлении изменится с 16 по 19 декабря из-за ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на Московской-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В указанный период электрички МЦД-3 на участке между станциями Москва и Зеленоград-Крюково в обе стороны будут следовать по изменённому расписанию, часть поездов отменят. Кроме того, будут отменены некоторые поезда на участках между Москвой и Клином и между Тверью и станцией Бологое, а у части электричек отменят ряд остановок», — говорится в сообщении.
Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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#минтранс мо
#электрички
#железная дорога
#поезда
#ленинградское направление
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Каширских долголетов научили делать ёлочные игрушки из гипса
10 декабря 2024, 12:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Мастер-класс по изготовлению из гипса игрушек для украшения новогодней ёлки провели для участников программы «Активное долголетие» в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Игрушки из гипса долголетов научили делать на очередном занятии по творчеству. Процесс заливки оказался очень увлекательным. Участники мастер-класса проявили фантазию, так что игрушки получились интересные и красочные», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

На этой неделе творческие занятия в рамках программы «Активное долголетие» будут проводиться в городе Кашира в Центральной библиотеке в доме №1 по улице Иванова, а также в посёлке Богатищево — в филиале сельского ДК по адресу: улица Новая, дом №16. На любое занятие можно записаться по телефону: 8 (49669) 28-147.

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#мастер-класс
#новый год
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#активное долголетие
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