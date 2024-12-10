В Госдуме назвали главное условие для рождения детей

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Дети, в первую очередь, должны быть рождены в любви и поддержке, а государство уже поможет, если семья оказалась в трудной жизненной ситуации. Об этом заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, уверенность в завтрашнем дне родителям дает единое универсальное пособие.
«Единое универсальное пособие, которое сейчас составляет от половины до целого прожиточного минимума на каждого ребенка в зависимости от доходов семьи, — это та уверенность, которую сейчас дает нам государство. Это еще не считая 30 тысяч различных мер поддержки, которые есть как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях», — отметила парламентарий в беседе с NEWS.ru.Ранее демограф Владимир Тимаков предложил привязать размер пенсионных выплат в России к количеству детей. По его мнению, делать расчет пенсии следует исходя не только из трудового, но и из родительского вклада в общество, для чего следует принимать во внимание число рожденных и воспитанных детей. Он отметил, что активная демографическая политика вред ли позволит вернуться к простому воспроизводству, но она способна затормозить сокращение населения страны.
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