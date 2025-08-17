Депутат Иванов напомнил Родниной о Конституции после её заявлении о пенсионерах

17 августа 2025, 14:29

Фото: iStock/mars58

Высказывание депутата Госдумы и трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной о том, что пенсия – это «пособие по старости», а россияне должны «становиться самостоятельными», вызвало резкую реакцию среди коллег по парламенту.