Депутат Иванов напомнил Родниной о Конституции после её заявлении о пенсионерах
Высказывание депутата Госдумы и трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной о том, что пенсия – это «пособие по старости», а россияне должны «становиться самостоятельными», вызвало резкую реакцию среди коллег по парламенту.
Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в интервью NEWS.ru назвал слова Родниной «циничными» и «недопустимыми для народного избранника». По его мнению, подобные заявления унижают достоинство граждан, добросовестно трудившихся всю жизнь.
Иванов напомнил, что согласно статье 39 Конституции РФ, каждому гражданину гарантируется социальное обеспечение по возрасту. Пенсия, подчеркнул он, – это не пособие, а форма социальной гарантии, закреплённая законом и заслуженная годами труда.
Эксперты добавляют, что мужчины с трудовым стажем 42 года и женщины с 37 годами стажа имеют право выйти на страховую пенсию на два года раньше установленного срока.
Ранее слова Родниной вызвали оживлённую дискуссию в сети и критику со стороны общественности, которая сочла их оскорбительными по отношению к пожилым людям.
