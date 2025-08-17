«Сгорают?»: Цыганова раскритиковала депутата Госдумы Роднину после ее слов о пенсиях
Певица Вика Цыганова предложила Ирине Родниной пожить на пенсию в 20 тыс. руб
Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Роднина высказалась, что в стране полно льгот и послаблений для пенсионеров, и что граждане сами должны создавать условия для достойной жизни, а не постоянно ждать помощи от государства.
По её мнению, низкие пенсии — не заслуга властей, а результат того, что население не делает достаточно для собственного благосостояния:
«Это обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя всё время на кого‑то рассчитывать, пора уже становиться самостоятельными», — заявила Роднина.Её позиция вызвала резкую реакцию со стороны певицы Вики Цыгановой. В соцсетях она предложила «отправить» депутатшу на пенсию в 20 тысяч рублей, чтобы на собственном опыте понять, насколько «адекватными» являются существующие выплаты.
Цыганова напомнила, что деньги в пенсионный фонд собираются принудительно и по сути являются возвращением тех средств, которые люди откладывали всю жизнь, и задалась вопросом, куда затем уходят эти накопления.
Певица также высказала предположение, что ситуацию усугубляет приток мигрантов и новых граждан, которые, по её словам, оформляют пособия по многодетности и получают пенсии для пожилых родственников, не работавших в России. В завершение Цыганова раскритиковала подход некоторых депутатов, которые, по её мнению, ждут, что люди будут молча платить налоги и самостоятельно копить на старость, в то время как чиновники обеспечивают собственные семьи и «ценных специалистов».
