«Сгорают?»: Цыганова раскритиковала депутата Госдумы Роднину после ее слов о пенсиях

17 августа 2025, 12:32

Певица Вика Цыганова предложила Ирине Родниной пожить на пенсию в 20 тыс. руб

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Роднина высказалась, что в стране полно льгот и послаблений для пенсионеров, и что граждане сами должны создавать условия для достойной жизни, а не постоянно ждать помощи от государства.





По её мнению, низкие пенсии — не заслуга властей, а результат того, что население не делает достаточно для собственного благосостояния:





«Это обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя всё время на кого‑то рассчитывать, пора уже становиться самостоятельными», — заявила Роднина.



«А можно депутата Роднину отправить на пенсию в 20 тысяч? <…> Эксперт по пенсиям Ирина Роднина считает, что государство и так делает для народа слишком много. А неблагодарные холопы в ответ только ноют о маленьких пенсиях. Государство собирает деньги в пенсионный фонд в принудительном порядке. Разве нельзя считать, что пенсия — это возврат тех денег, которые человек откладывал всю жизнь? Куда же уходят эти средства, сгорают?» — спросила Цыганова.