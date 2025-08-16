Семьи с детьми будут получать новую налоговую выплату с 2026 года
С 2026 года в России вводится новая налоговая льгота для семей, в которых воспитывается два и более ребёнка. Об этом сообщил в беседе с агентством «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Получить выплату смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума при соблюдении других установленных условий, среди которых: наличие детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет в случае получения образования по очной форме, выплаченный НДФЛ за прошлый год, отсутствие задолженности по уплате алиментов.
Для оформления ежегодной семейной выплаты необходимо подать заявление в Социальный фонд России по месту жительства в период с 1 июня до 1 октября.
Средства будут выделяться из федерального бюджета и передаваться территориальным органам Фонда пенсионного и социального страхования.
Новая мера поддержки направлена на улучшение материального положения многодетных семей и стимулирование рождаемости в стране.
