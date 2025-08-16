Семьи с детьми будут получать новую налоговую выплату с 2026 года

16 августа 2025, 17:47

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

С 2026 года в России вводится новая налоговая льгота для семей, в которых воспитывается два и более ребёнка. Об этом сообщил в беседе с агентством «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.