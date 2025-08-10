Роднина рассказала, как относится к проживанию дочери в США
Роднина хотела бы, чтобы дочь жила в России, а не в США
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина выразила желание, чтобы её дочь жила рядом с ней, в России. Об этом сообщает Sport24.
Дочь Родниной, 39-летняя Алёна Миньковская, сейчас проживает в США. По словам Родниной, сложилась непростая ситуация: отец Алёны запрещал ей приезжать в Россию до достижения 18-летнего возраста.
Отметим, что с 2022 года сама Ирина Роднина находится под санкциями со стороны США, Евросоюза и Украины.
Роднина подчеркнула, что ей хотелось бы, чтобы семья была ближе друг к другу, несмотря на сложившиеся обстоятельства.
