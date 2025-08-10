Роднина рассказала, как относится к проживанию дочери в США

10 августа 2025, 20:14

Роднина хотела бы, чтобы дочь жила в России, а не в США

Ирина Роднина (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина выразила желание, чтобы её дочь жила рядом с ней, в России. Об этом сообщает Sport24.