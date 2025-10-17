Депутат Иванов предложил освящать офисы для повышения продуктивности сотрудников
Владельцам компаний по всей России стоит освящать офисные помещения, чтобы защитить коллектив от «нечистых сил» и повысить трудовой настрой. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов.
По словам парламентария, обряд поможет поддержать боевой дух сотрудников, укрепить традиции и создать в коллективе здоровую атмосферу.
«Сам чин очень благостно влияет на состояние людей. После него сотрудники становятся добрее, внимательнее друг к другу, а значит, могут работать слаженнее и продуктивнее, что в конечном счете идет на благо каждой компании и всей нашей страны», — заявил Иванов.
В качестве примера он привёл губернатора Курской области Александра Хинштейна, который ещё весной пригласил священника, чтобы освятить свой рабочий кабинет. По мнению Иванова, подобная практика может стать новой корпоративной традицией, способной объединить коллектив и «отогнать негативную энергетику» из рабочих пространств.