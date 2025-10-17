Депутат Иванов предложил освящать офисы для повышения продуктивности сотрудников

17 октября 2025, 09:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Владельцам компаний по всей России стоит освящать офисные помещения, чтобы защитить коллектив от «нечистых сил» и повысить трудовой настрой. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов.





По словам парламентария, обряд поможет поддержать боевой дух сотрудников, укрепить традиции и создать в коллективе здоровую атмосферу.





«Сам чин очень благостно влияет на состояние людей. После него сотрудники становятся добрее, внимательнее друг к другу, а значит, могут работать слаженнее и продуктивнее, что в конечном счете идет на благо каждой компании и всей нашей страны», — заявил Иванов.