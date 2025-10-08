РПЦ: Мужчины совершают преступления из-за материальных желаний женщин

08 октября 2025, 12:52

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Многие преступления совершаются мужчинами под давлением материальных запросов женщин. Об этом заявил протоиерей Михаил Швалагин в ходе проповеди «Упражняйтесь в благочестии».





Священнослужитель отметил, что мужчины часто вынуждены работать на нескольких работах, чтобы удовлетворить растущие желания своих жен.





«Люди страдают из-за женщин. Сколько делается преступлений из-за тех, кто много хотят. Она хочет жить как королева, а муж там уже из последних сил. Я просто вижу, сколько историй всяких есть. Одна работа, вторая, третья. Он просто надломится и все. Надорвется и не будет больше мужика. Просто надорвется, а ей все мало — она хочет это, она хочет то, она хочет отдых бесконечный дорогой. Это есть в нашей жизни», — заявил протоиерей.