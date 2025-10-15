РПЦ: без регистрации брака в ЗАГСе пару не повенчают

15 октября 2025, 16:19

Фото: iStock/Brejeq

Православный священник Владислав Береговой рассказал, что церковь отказывает в венчании парам, не оформившим брак в ЗАГСе. Решение приняли после случаев обманов в 1990-е годы.





По его словам, Русская православная церковь уважительно относится к гражданскому браку и считает его необходимым подтверждением ответственности супругов.



Береговой в беседе с RT пояснил, что решение не венчать без штампа в паспорте приняли после случаев обмана в 1990-е годы, когда мужчины приходили в храм с любовницами и выдавали их за невест, утверждая, что регистрацию планируют «буквально завтра».





«Сейчас категорически пару уже никто нигде никогда без штампа в паспорте не повенчает», — подчеркнул священник.