Депутат Иванов предложил штрафовать пар на 40 тысяч рублей за развод

18 ноября 2025, 14:13

Фото: iStock/Rawf8

Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Иванов предложил выплачивать парам по 20 тысяч рублей при заключении брака и ввести штраф в размере 40 тысяч рублей за развод. Об этом он заявил на сессии Всемирного русского народного собора, передает корреспондент Ostorozhno Media.





По словам парламентария, многие молодые люди не женятся из-за отсутствия денег, и государственная выплата могла бы стать стимулом к созданию семьи.





«Я предлагаю, чтобы государство могло обеспечить за вступление в брак примерно 20 тысяч рублей. Любая инициатива депутатская ограничена тем, что нет бюджетных денег, но тогда нужно ввести штраф за развод хотя бы 40 тысяч, да», — отметил Иванов.