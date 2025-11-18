Депутат Иванов предложил штрафовать пар на 40 тысяч рублей за развод
Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Иванов предложил выплачивать парам по 20 тысяч рублей при заключении брака и ввести штраф в размере 40 тысяч рублей за развод. Об этом он заявил на сессии Всемирного русского народного собора, передает корреспондент Ostorozhno Media.
По словам парламентария, многие молодые люди не женятся из-за отсутствия денег, и государственная выплата могла бы стать стимулом к созданию семьи.
«Я предлагаю, чтобы государство могло обеспечить за вступление в брак примерно 20 тысяч рублей. Любая инициатива депутатская ограничена тем, что нет бюджетных денег, но тогда нужно ввести штраф за развод хотя бы 40 тысяч, да», — отметил Иванов.
Кроме того, депутат предложил законодательно запретить «дискредитацию материнства и детства», подчеркнув необходимость борьбы с «вседозволенностью».
Еще одной инициативой Иванова стало продление выплат по уходу за ребенком с нынешних 1,5 лет до трех. Он пояснил, что многие молодые матери вынуждены выходить на работу раньше срока, поскольку детские сады зачастую не принимают детей младше трех лет.