В США популярная блогерша выплатит 1,75 миллиона долларов за разрушение брака
В Северной Каролине суд присяжных вынес решение по делу популярной блогерши Бреней Кеннард. Она обязана выплатить 1,75 миллиона долларов (140 миллионов рублей) бывшей жене своего мужа, Акире Монтегю. Об этом сообщает издание People.
Девушка обвинила Кеннард в умышленном разрушении ее брака с Тимоти Монтегю и преступном сношении. Эти претензии имеют силу в нескольких штатах, включая Северную Каролину.
В иске утверждается, что блогер начала публиковать видео с Тимоти еще до развода. Акира не знала о происходящем и, что в роликах появляются ее дети. Присяжные поддержали позицию Акиры. Судья назначил выплату в размере 1,5 миллиона долларов (120 миллионов рублей) за разрушение брака и 250 тысяч долларов (20 миллионов рублей) за преступное сношение. Эта сумма оказалась меньше, чем запрашивала истец.
Читайте также: