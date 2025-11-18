В США популярная блогерша выплатит 1,75 миллиона долларов за разрушение брака

18 ноября 2025, 08:14

Фото: iStock/simpson33

В Северной Каролине суд присяжных вынес решение по делу популярной блогерши Бреней Кеннард. Она обязана выплатить 1,75 миллиона долларов (140 миллионов рублей) бывшей жене своего мужа, Акире Монтегю. Об этом сообщает издание People.