Голосовой помощник выдал измену: жена подала на развод после командировки мужа

15 ноября 2025, 14:12

Москвич попросил колонку включить «музыку для секса» и выдал измену жене

Фото: Istock / Fotosmurf03

В Москве произошёл курьёзный случай: муж 29-летней Илины попросил голосовой помощник включить на телефоне «музыку для секса», находясь у любовницы в Торжке. Об этом сообщает Baza.