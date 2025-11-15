Голосовой помощник выдал измену: жена подала на развод после командировки мужа
В Москве произошёл курьёзный случай: муж 29-летней Илины попросил голосовой помощник включить на телефоне «музыку для секса», находясь у любовницы в Торжке. Об этом сообщает Baza.
Неожиданно команда прозвучала через домашнюю колонку, что разбудило супругу и раскрыло измену.
Мужчина сообщил жене, что отправляется в командировку, но на самом деле ездил к другой женщине в Тверскую область. Когда дома зазвучал трек «18+», Илина заметила обман и отпечатки тонального крема на его футболке, после чего сразу подала на развод.
Попытка мужчины исправить ситуацию визитом и извинениями не помогла — доверие было нарушено, а секреты технологии оказались не на его стороне.
Читайте также: