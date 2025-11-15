Достижения.рф

Голосовой помощник выдал измену: жена подала на развод после командировки мужа

Фото: Istock / Fotosmurf03

В Москве произошёл курьёзный случай: муж 29-летней Илины попросил голосовой помощник включить на телефоне «музыку для секса», находясь у любовницы в Торжке. Об этом сообщает Baza.



Неожиданно команда прозвучала через домашнюю колонку, что разбудило супругу и раскрыло измену.

Мужчина сообщил жене, что отправляется в командировку, но на самом деле ездил к другой женщине в Тверскую область. Когда дома зазвучал трек «18+», Илина заметила обман и отпечатки тонального крема на его футболке, после чего сразу подала на развод.

Попытка мужчины исправить ситуацию визитом и извинениями не помогла — доверие было нарушено, а секреты технологии оказались не на его стороне.

Софья Метелева

