SHOT: Самойлова не готова мириться с Джиганом

Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Блогер Оксана Самойлова не готова мириться со своим мужем-рэпером Джиганом (Денис Устименко-Вейнштеин).



Как пишет телеграм-канал SHOT, модель считает, что исполнитель за два месяца не мог настолько измениться и повзрослеть. При этом она отметила, что после разрыва Денис стал посвящать детям гораздо больше времени, и это её радует.

Раньше основную нагрузку по семье приходилось тянуть ей одной. Тем не менее, Самойлова не собирается отказываться от развода.

Ранее сообщалось, что Джиган пытается сохранить брак и подал соответствующее ходатайство. По данным СМИ, документ должны рассмотреть в суде сегодня, 17 ноября.

Никита Кротов

