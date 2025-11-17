SHOT: Самойлова не готова мириться с Джиганом
Блогер Оксана Самойлова не готова мириться со своим мужем-рэпером Джиганом (Денис Устименко-Вейнштеин).
Как пишет телеграм-канал SHOT, модель считает, что исполнитель за два месяца не мог настолько измениться и повзрослеть. При этом она отметила, что после разрыва Денис стал посвящать детям гораздо больше времени, и это её радует.
Раньше основную нагрузку по семье приходилось тянуть ей одной. Тем не менее, Самойлова не собирается отказываться от развода.
Ранее сообщалось, что Джиган пытается сохранить брак и подал соответствующее ходатайство. По данным СМИ, документ должны рассмотреть в суде сегодня, 17 ноября.
