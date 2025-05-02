Депутат Иванов призвал Малахова отдать 1,5 млн рублей нуждающимся

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов обратился к шоумену Андрею Малахову в связи с его возможным дорогим подарком певцу Филиппу Киркорову. Иванов отметил, что каждый имеет право распоряжаться своими финансами по своему усмотрению, однако рекомендовал телеведущему задуматься о более значимых приоритетах в условиях текущих трудностей в стране. Об этом пишет «‎NEWS.ru».