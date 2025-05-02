Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Депутат Иванов призвал Малахова отдать 1,5 млн рублей нуждающимся

Депутат Иванов призвал Малахова отдать 1,5 млн рублей нуждающимся

Андрей Малахов (Фото: Телеграмм @and_malakhov)

Андрей Малахов (Фото: Телеграмм @and_malakhov)

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов обратился к шоумену Андрею Малахову в связи с его возможным дорогим подарком певцу Филиппу Киркорову. Иванов отметил, что каждый имеет право распоряжаться своими финансами по своему усмотрению, однако рекомендовал телеведущему задуматься о более значимых приоритетах в условиях текущих трудностей в стране. Об этом пишет «‎NEWS.ru».
«Малахову стоит пересмотреть свои приоритеты и направить средства, сопоставимые со стоимостью букета, на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, или на помощь нуждающимся семьям. Я уверен, что такой поступок вызвал бы гораздо больше уважения и признательности со стороны общества», — заявил депутат.

Иванов подчеркнул, что демонстрация роскоши может вызывать вопросы у россиян, которые сталкиваются с финансовыми трудностями.

Ранее Малахов опубликовал видеоролик, посвященный 58-летию Киркорова, в котором он появился с двумя вязаными букетами от Bottega Veneta, стоимость одного из которых составляет 1,5 миллиона рублей.

Читайте также:

«У богатых свои причуды»: Андрей Малахов вручил Киркорову на день рождения вязаные цветы за 1,5 млн

Жил за счет мужчин? Андрей Малахов продолжает скандальное расследование о сыне Надежды Кадышевой. Где сейчас ее сын Григорий

Телеведущий Андрей Малахов раскрыл секрет своего молодого и подтянутого вида
#цветы
#день рождения
#депутат
Нарколог советует избегать запоя на майских праздниках
Нарколог Холдин: вместо алкоголя лучше отдать предпочтение свежевыжатым сокам
02 мая 2025, 14:00

Фото: iStock/Jan Danek

Накануне продолжительных майских праздников, символизирующих старт периода пикников и приготовления блюд на открытом огне, ведущий консультант-психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин акцентировал внимание на угрозах, связанных с избыточным употреблением спиртных напитков.
Он отметил, что праздничная атмосфера часто сопровождается обильным потреблением алкогольных напитков, что создает дополнительную нагрузку на организм.

Шашлык сам по себе является тяжелым блюдом, увеличивающим нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Добавление алкоголя усугубляет ситуацию, вызывая повышенную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Это увеличивает вероятность возникновения различных проблем со здоровьем, от простого дискомфорта до серьезных последствий, требующих госпитализации.

Для безопасного празднования врачи рекомендуют выбирать здоровые напитки и закуски. Вместо алкоголя лучше отдать предпочтение свежевыжатым сокам, домашним лимонадам, чаю или морсам. Отличным дополнением к мясному меню станут свежие овощи и зелень, снижающие риски негативных последствий для здоровья.

Таким образом, соблюдение простых рекомендаций позволит насладиться отдыхом на природе, сохраняя здоровье и хорошее самочувствие.

Читайте также:

На всякий пожарный: в Мособлпожспасе рассказали, как безопасно пожарить шашлык

Россиянам перечислили способы сэкономить на такси в майские праздники

Россиянам назвали эффективный способ, как собрать чемодан и не забыть ничего важного
#врачи
#здоровье
#овощи
#шашлык
#напитки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кинологи рассказали, как приучить собаку к безопасным прогулкам
Кинолог Голубев: собака может гулять без поводка только на специальных площадках
02 мая 2025, 13:01

Фото: iStock/Nataba

Смерть в результате дорожно-транспортного происшествия – одна из самых распространённых причин гибели собак. Под особую группу риска попадают городские питомцы, а также те, кто гуляет без поводка в неположенном месте. Внимательный хозяин должен заблаговременно обучить своего четвероногого друга необходимым командам, которые, возможно, однажды спасут жизнь животному.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что особую тревогу вызывают случаи, когда владельцы разрешают своим питомцам находиться на самовыгуле.

«Мы неоднократно говорили и повторим снова, что подобное решение хозяина можно сравнить с тем, чтобы отпустить маленького ребёнка гулять самостоятельно. Собак на самовыгуле подстерегает множество опасностей, среди которых — риск попасть под машину. Безопасность питомца, по большому счёту, зависит от двух факторов: ответственного поведения хозяина и грамотного воспитания», — объяснил он.

Воспитание начинается с раннего возраста


Как только щенок начинает совершать полноценные прогулки, необходимо приступить к обучению выполнению команд. Важно не упустить этот период, когда питомец максимально восприимчив к дрессировке, поскольку взрослая собака поддаётся воспитанию сложнее.

Амуниция и пакетик вкусняшек – ваши главные помощники


Собака может гулять без поводка только на специально отведённых площадках. Даже если питомец кажется очень послушным и не отходит от вас ни на шаг, никогда знать наверняка, что он не сорвётся при любом пугающем звуке. А лакомства пригодятся, чтобы поощрять правильное поведение – это основа грамотной дрессировки.

Положительное подкрепление, и ещё раз положительное подкрепление


Питомца нужно вознаграждать за любое правильное действие. Похвала индивидуальна для каждого — это может быть лакомство, поглаживание или игра. Так вы даёте собаке понять, какого поведения от неё ожидают. Со временем животное начнёт повторять нужные команды и действия, что поможет освоить тот же безопасный переход дороги, например.


С чего начинается обучение


Грамотная дрессировка может выглядеть так: на поводке собака подводится к пешеходному переходу. Во время шага хозяин берёт питомца на короткий поводок, держится рядом с ним и подаёт команду: «Рядом». Непосредственно перед дорогой подаётся команда «Стой», и движение прекращается. Когда загорается зелёный свет или нерегулируемый пешеходный участок не представляет опасности, произносится сигнал «Можно», «Идём» или «Вперёд». Как только вы перешли дорогу, собака за послушание получает лакомство. Такие действия должны совершаться также и на обратном пути. Со временем собака поймёт, какого поведения от нее ожидают на дороге.

Собака также должна уметь четко реагировать на призыв «Ко мне»! Это важная команда, которая сможет спасти питомцу жизнь в непредвиденной ситуации, например, если четвероногий друг сорвётся с поводка. Также полезно, чтобы собака понимала сигналы «Фу», «Нельзя», если, например, она решит отвлечься во время перехода дороги и подобрать что-то с земли.

По словам Голубева, чем раньше ваша собака научится понимать эти команды, тем безопаснее и спокойнее станут ваши прогулки.

«Помните, что успех зависит не только от питомца, но и от ваших последовательных действий: процесс дрессировки должен быть выстроен по определённой схеме, от которой нельзя отходить. Если сегодня вы подаёте собаке сигналы перед дорогой, а завтра нет или дергаете её с помощью поводка, это только запутает животное, и ему будет сложно понимать, какого поведения от него ждут», — отметил кинолог.

Читайте также:

Кинолог призвал начинающих собаководов не заводить эти породы собак

Кинолог рассказал, как превратить купание для собаки в приятное занятие

Кинолог пояснил, почему собакам нельзя запрещать много лаять и нюхать
#купание
#животное
#движение
#дороги
#собака
#безопасность
#жизнь
#игра
#воспитание
#кинолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Возможен перерасчёт за услуги ЖКХ после майских праздников
После майских праздников сделают перерасчёт за услуги ЖКХ
02 мая 2025, 12:35

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

После завершения майских праздников жители Москвы смогут воспользоваться возможностью снижения сумм в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Согласно правилам, если квартира была пуста в течение нескольких дней, владельцы жилья вправе подать заявление на перерасчёт платежей за водоснабжение, электричество, газ, водоотведение и вывоз мусора.
Российское издание «Лайф» отмечает, что для оформления перерасчёта необходимо представить управляющей компании документальные подтверждения своего отсутствия, такие как билеты на транспорт или бронирование гостиниц. Важно отметить, что эта процедура доступна лишь для тех услуг, оплата которых осуществляется не по показаниям индивидуальных приборов учета.

Подать заявку на перерасчёт возможно в течение месяца после возвращения домой, однако задолженность по коммунальным платежам должна быть погашена заранее, иначе будут начислены штрафные санкции. Перерасчёт отразится в следующей квитанции за жилищно-коммунальные услуги.

Читайте также:

В Подмосковье состоялся форум «Грамотный собственник – фактор развития сферы ЖКХ»

«Готовим кастрюльки»: в Москве и Подмосковье стартует сезон плановых отключений горячей воды

Подмосковные центральные тепловые пункты снабдят датчиками передачи данных
#подмосковье
#жкх
#санкции
#транспорт
#услуги
#компании
#оплата
#билеты
#бронирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Под бомбежками»: Антон Макарский рассказал, как его семья пережила Великую Отечественную Войну
Антон Макарский: мой прадедушка был парализован, изможден и почти неузнаваем
02 мая 2025, 12:26

Антон Макарский (Фото: Инстаграм* @makarskie)

Приближается большой и важный праздник не только для россиян, но и для всего постсоветского пространства — День Победы.
Актер театра и кино Антон Макарский в беседе с «Радио 1» рассказал, как его семья пережила Великую Отечественную Войну.

«Мой дедушка был ребенком войны, он родился в 1932 году, и для него все было будто не по-настоящему. Он мне рассказывал, что он смотрел, как в небе сражаются самолётики, что они друг в друга стреляют. А потом идет чёрный дым, и самолет падает», — поделился актер.

По его словам, дедушка был бесстрашным до конца жизни, однако всегда оставался ребенком, потому что детства у него не было.

«Моя семья жила в Светиловичи под Гомелем в Белоруссии, война застала их с первых дней. Прадед Яша сразу же отправился на фронт, бабушка с двумя детьми, с моим дедушкой и с младшим братом успели эвакуироваться в Екатеринбург. Они добирались в совершенно нечеловеческих условиях — под бомбежками. Но так или иначе выжили и даже быт начали налаживать в эвакуированном Свердловске. Бабушка трижды получала похоронки на моего прадеда. Трижды! Что должно быть в душе женщины, которая трижды получает похоронку на собственного мужа, на отца своих детей, и продолжает верить, что он вернется», — рассказал Антон.

Он добавил, что его бабушка Ася пошла с двумя маленькими детьми к эшелону, чтобы забрать раненого мужа, который был парализован, изможден и практически неузнаваем.

«Она на санях с двумя маленькими детьми доволокла его до дома и начала выхаживать. Сначала прадед начал шевелить пальцами, потом он начал учиться ходить, говорить. В итоге появились ещё дядя Боря, тётя Дина. Мало того, прадед Яша ещё меня воспитывал. Я его очень хорошо помню. Помню, как от него убегал, прятался, а он злился, что не может догнать», — дополнил он.

По словам Макарского, все творчество, изобилующее в их семье, идет именно от прадедушки и прабабушки, которые, пройдя все круги военного ада, оставались очень жизнелюбивыми и светлыми людьми.

Читайте также:

«Фактически погибал»: Актриса Тихонова рассказала о своей семье во время Великой Отечественной Войны

«Без ноги и с осколком в голове»: Запашный рассказал, что пережила его семья в Великую Отечественную Войну

«Священный праздник»: Депутат Драпеко рассказала, как искала погибших на Великой Отечественной Войне родственников

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#самолет
#праздник
#семья
#актёр
#война
#екатеринбург
#9 мая
#день победы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Тихий убийца»: Эксперт рассказала, как гипертония может привести к смерти
Врач Малиновская объяснила, почему гипертонию называют «тихим убийцей»
02 мая 2025, 10:18

Фото: istock/Nikolai Mentuk

Многие считают, что артериальная гипертония — повышенное давление — проблема, с которой сталкиваются только пожилые люди. Но на самом деле высокое давление обнаруживается и у людей среднего возраста, и даже у подростков.
Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Радио 1» объяснила, как часто встречается повышенное давление у людей.

«Распространенное обывательское название гипертонии — тихий убийца. Повышенное давление встречается чуть ли не у каждого второго взрослого. Высокое давление далеко не всегда сопровождается характерными симптомами — головокружением или звоном в ушах. Человек может в течение долгих лет жить с высоким давлением, не подозревая об этом состоянии, которое день за днем повышает риск развития инсульта, инфаркта, проблем с почками и других нарушений», — рассказала эксперт.

По словам специалиста, нормальным считается давление, показатели которого не превышают 120/80, более высокие числа на тонометре — повод для консультации с врачом. В группу риска развития повышенного давления относят людей с лишним весом, а также тех, чьи родственники страдают гипертонией. Возраст старше 65 лет, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем — все это дополнительные факторы риска.

Собеседница рекомендует при систематическом повышении давления обязательно установить причины, потому что гипертония может указывать на нарушения в работе сердца, щитовидной железы, надпочечников, проблемы с почками, быть признаком эндокринных опухолей.

«Для обследования при гипертонии необходимо будет обратиться к терапевту или кардиологу, пройти ряд обследований и сдать анализы: УЗИ почек и сердца, ЭКГ, анализ крови на холестерин, а также анализ мочи для определения концентрации микроальбумина», — сказала эксперт.

Артериальная гипертония считается самым распространенным предотвратимым фактором риска преждевременной смерти. В одних случаях достаточно будет изменить образ жизни, например, сбросить вес, в других потребуется медикаментозное лечение, заключила Ольга Малиновская.

Читайте также:

Повышает давление: Врачи назвали воду, которую лучше не пить

Кардиолог Конев раскрыл, как часто нужно измерять давление

Эксперт рассказала, какие продукты нужно съесть, чтобы снизить давление
#врачи
#эксперт
#продукты
#лечение
#возраст
#консультации
#человек
#анализы
#нарушения
#узи
Следите за нашими новостями
в удобном формате