Депутат Иванов призвал Малахова отдать 1,5 млн рублей нуждающимся

Андрей Малахов (Фото: Телеграмм @and_malakhov)
Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов обратился к шоумену Андрею Малахову в связи с его возможным дорогим подарком певцу Филиппу Киркорову. Иванов отметил, что каждый имеет право распоряжаться своими финансами по своему усмотрению, однако рекомендовал телеведущему задуматься о более значимых приоритетах в условиях текущих трудностей в стране. Об этом пишет «NEWS.ru».
«Малахову стоит пересмотреть свои приоритеты и направить средства, сопоставимые со стоимостью букета, на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, или на помощь нуждающимся семьям. Я уверен, что такой поступок вызвал бы гораздо больше уважения и признательности со стороны общества», — заявил депутат.
Иванов подчеркнул, что демонстрация роскоши может вызывать вопросы у россиян, которые сталкиваются с финансовыми трудностями.
Ранее Малахов опубликовал видеоролик, посвященный 58-летию Киркорова, в котором он появился с двумя вязаными букетами от Bottega Veneta, стоимость одного из которых составляет 1,5 миллиона рублей.
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