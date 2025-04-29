Жил за счет мужчин? Андрей Малахов продолжает скандальное расследование о сыне Надежды Кадышевой. Где сейчас ее сын Григорий

Габриелла Мерман (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Телеведущий Андрей Малахов продолжает разбираться в скандальной истории семьи Надежды Кадышевой. Оказалось, что её 41-летний сын Григорий одновременно встречался с несколькими состоятельными женщинами, которых использовал для финансовой выгоды. Кроме того, выяснилось, что наследник певицы обманывал и мужчин. Подробности в материале «Радио 1».
Обманутые женщины сына КадышевойВ первой части программы «Малахов» бывшая возлюбленная Григория Дарья Де Батс поделилась, что они с Георгием познакомились у неё дома, и представил его некий влиятельный человек, имя которого она не назвала. Девушка отметила, что её семья жила роскошно, и Григорий сразу это заметил. Уже через две недели после их встречи он попросил у неё первые полтора миллиона.
Затем в студии «Малахов» появилась Габриелла Мерман, бывшая жена Григория. Она рассказала, что за неделю до свадьбы Григорий начал спрашивать, где можно взять деньги на торжество. Мерман поняла, что он намекает на то, чтобы она обратилась к своему отцу с просьбой о финансах. Свадьба состоялась, когда она уже была беременна. Григорий подарил ей кольцо с бриллиантом в три карата, однако, когда она пришла в магазин этого бренда, ей сказали, что кольцо не внушает доверия.
Сын Надежды Кадышевой Григорий (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Продолжение скандальной историиГабриелла Мерман рассказала об ужасающих находках, которые обнаружила после того, как в эфир вышла предыдущая часть программы.
«Я была категорически против давать интервью. Однако истории продолжаются, и я поняла, что жертв становится больше. Если я спасу хотя бы одну женщину, значит все точно будет не зря. Григорий и его родители со мной на связь после первого выпуска программы не выходили, однако начали происходить странные вещи».В почтовом ящике девушка обнаружила письмо с угрозами. Еще через несколько дней она нашла вязанную куклу, нитками прикрепленную к ручки входной двери в дом.
«Вся семья Гриши пользуется услугами шаманки Ольги. Я не могу утверждать, но догадываюсь от кого это пришло», — заявила Мерман.
Габриелла Мерман и Андрей Малахов (Фото: кадр из программы «Малахов»)
«Если Гриша плохой, зачем вы выходите замуж за богатых?»Приглашенный в студию музыкальный критик Сергей Соседов признался, что в шаманов не верит. Более того, он обратился к Габриелле и задал вопрос ей о том, зачем она говорит о магическом воздействии, если ей самой смешно.
«Если Гриша такой плохой, зачем вы вообще берете в мужья или любовники детей известных людей, богатых? Он вас приворожил?».Психолог Анетта Орлова встала на защиту девушки и назвала ее публичное откровение смелостью.
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Обманывал не только женщинВ настоящее время Григорий живет в закрытом поселке, вход на территорию которого строго охраняется. Водитель Григория, с которым удалось связаться журналистам, заявил, что мужчина второго ребенка не признавал.
«Он (Григорий – прим.ред) такую бредятину наговорил: "Понагуляли там сами, теперь хотят в папашки записать". Так я ему тоже денег назанимал, у него не было. Когда спрашивал сколько нужно, он говорил, чем больше, тем лучше. 1,5 млн я отдал. Я не переживал, сумма маленькая, понимал, что он вернет, но он не вернул», — рассказал мужчина.
Дарья Де Батс (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Как сейчас живет сын КадышевойЗатем в студии появилась еще одна обманутая Григорием женщина Дарья Де Батс. Она рассказала, что после первого выпуска программы ждала звонка от бывшего возлюбленного, но он с ней так и не связался.
«Мне сообщили, что его видели на новом авто, стоимость которого превышает 80 млн рублей. Такая интересная информация».Однако в то, что Григорий использует состоятельных людей, верят не все. Тамара Любимова, которая несколько десятков лет работала директор Надежды Кадышевой уверена, что девушки нападками на Григория пытаются воздействовать на саму певицу и, возможно, заработать на этом денег.
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