«У богатых свои причуды»: Андрей Малахов вручил Киркорову на день рождения вязаные цветы за 1,5 млн

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)
Телеведущий Андрей Малахов подарил королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову на день рождения вязаные цветы за 1,5 млн рублей, сообщил Телеграм-канал «Светский хроник».
Исполнитель хита «Снег»с размахом отметил 58-летие. В его загородном доме собрались практически все звезды шоу-бизнеса: Григорий Лепс, Наташа Королева, Яна Рудковская, Ксения Собчак, Андрей Малахов и иные. Друзья именника порадовали его дорогими подарками. Так, журналистка Ксения Собчак вручила ему картину с черной пантерой, а Андрей Малахов — вязаные цветы от бренда Bottega Veneta.
Отмечалось, что стоимость таких цветов достигает 1,5 млн рублей.
Кстати, пользователи Сети не оценили презент Малахова.
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«Хотелка дня, называется. Это Bottega. Считаю, что наши бабушки сплетут такое даже лучше», — обратил внимание телеведущий.
Отмечалось, что стоимость таких цветов достигает 1,5 млн рублей.
Кстати, пользователи Сети не оценили презент Малахова.
«У богатых свои причуды», «Во втором «букете» два цветка?», «Расплести и чепчик связать», «Ура, у Киркорова есть что передарить Рудковской на её следующую Днюху», — написали фолловеры.
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Ольга Енгалычева