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«У богатых свои причуды»: Андрей Малахов вручил Киркорову на день рождения вязаные цветы за 1,5 млн

Малахов вручил Киркорову вязаные цветы за 1,5 млн рублей в честь дня рождения
Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Телеведущий Андрей Малахов подарил королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову на день рождения вязаные цветы за 1,5 млн рублей, сообщил Телеграм-канал «Светский хроник».
Исполнитель хита «Снег»с размахом отметил 58-летие. В его загородном доме собрались практически все звезды шоу-бизнеса: Григорий Лепс, Наташа Королева, Яна Рудковская, Ксения Собчак, Андрей Малахов и иные. Друзья именника порадовали его дорогими подарками. Так, журналистка Ксения Собчак вручила ему картину с черной пантерой, а Андрей Малахов — вязаные цветы от бренда Bottega Veneta.

«Хотелка дня, называется. Это Bottega. Считаю, что наши бабушки сплетут такое даже лучше», — обратил внимание телеведущий.

Отмечалось, что стоимость таких цветов достигает 1,5 млн рублей.

Кстати, пользователи Сети не оценили презент Малахова.

«У богатых свои причуды», «Во втором «букете» два цветка?», «Расплести и чепчик связать», «Ура, у Киркорова есть что передарить Рудковской на её следующую Днюху», — написали фолловеры.

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Сваха оценила вероятность развода Рудковской и Плющенко
Сваха Осипова заявила, что отношения Рудковской и Плющенко выдержат все испытания
01 мая 2025, 12:02

Евгений Плющенко и Яна Рудковская (фото: Telegram @evgeniplushenkoofficial)

Яна Рудковская и Евгений Плющенко вместе уже более 16 лет. Сваха и эксперт по отношениям Анна Осипова оценила вероятность развода пары.
Специалист отметила, что союз знаменитостей способен выдержать любые трудности, поэтому идиллия в отношениях Рудковской и Плющенко будет длиться ещё долго.

Также Осипова указала на удачное сочетание астрологических знаков – Козерог и Скорпион. Играет на пользу и 8-летняя разница в возрасте: Рудковская, будучи старше, имеет больший жизненный опыт и мудрость.

«Секрет этой пары в схожести характеров и общности интересов. Оба трудоголики и перфекционисты, которые идут к своим целям и достигают их самым эффективным способом», – отметила Осипова в беседе с порталом «Страсти».
Однако эксперт всё же указала на потенциальную угрозу. Если супруги вдруг утратят интерес друг к другу, то их отношения закончатся очень болезненным разрывом.

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#семья
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Светлана Бондарчук рассказала, что режиссёр вынуждал её сделать пластику лица
01 мая 2025, 11:47

Светлана Бондарчук (фото: Telegram @lovepeacesvet)

Светлана Бондарчук призналась, что столкнулась с неожиданным требованием режиссёра. 56-летней телеведущей сообщили, что она не получит роль в кино, если не сделает ринопластику.
В 90-е Бондарчук снялась в клипе Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза». Модель грезила о мире кино и ходила на кастинге. Однако на одном её ошарашили требованием, которое касалось её внешности.

«Помню один режиссер, кстати, мой. близкий друг, я у него пробовалась кино и не прошла. Он мне сказал: "Свет, если ты хочешь сниматься в кино, ты должна переделать нос". Я подумала, как это? Я не хочу! Но запомнила», – написала Бондарчук в своём Telegram-канале.
Журналистка в какой-то момент действительно задумалась о пластической операции. Она оказалась в больнице, где её другу словно заново собирали лицо после аварии. Тогда Бондарчук подошла к хирургу посоветоваться.

«Один из хирургов меня послал. Я ему так признательна до сих и так рада, что осталась со своим, может быть, по каким-то стандартам несовершенным носом, но, тем не менее, он мой», – отметила звезда.
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#актриса
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Жене Джорджа Клуни Амаль могут запретить въезд в США из-за санкций Дональда Трампа
01 мая 2025, 11:19

Джордж Клуни и Амаль Клуни (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Жене американского актера Джорджа Клуни, юристу Амаль Клуни могут запретить въезд в США из-за санкций президента Дональда Трампа, сообщил журнал People.
В феврале американский президент издал указ, позволяющий вводить санкции против лиц, которые вовлечены в расследования против союзников США. Потом издание Financial Times, ссылаясь на МИД Великобритании, подчеркнуло, что закон может коснуться некоторых юристов, в том числе Амаль Клуни. Супруга голливудского актера принимала участие в подготовке ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта в Международном уголовном суде (МУС).

Амаль Клуни появилась на свет в Ливане, но в возрасте двух лет эмигрировала с семьей в Великобританию, где училась в Оксфорде. У нее нет американского гражданства. Она имеет право заниматься юридической практикой в США, так как в 2002 году ее приняли в коллегию адвокатов Нью-Йорка. За Джорджа Клуни Амаль вышла замуж в сентябре 2014 года. Супруги воспитывают двух семилетних близнецов — Александра и Эллу.

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«Как я похудела! Но не сдамся!»: Виктория Боня возобновила покорение Эвереста
Виктория Боня возобновила восхождение на Эверест
01 мая 2025, 10:41

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, решила продолжить покорение Эвереста. 45-летняя модель объявила о возвращении в базовый лагерь.
Уже больше двух недель Боня находится в Гималаях, где хочет исполнить мечту всей своей жизни – покорить Эверест. Однако на высоте около 5500 метров у телезвезды началась горная болезнь, выразившаяся в пониженной сатурации, сильных головных болях и слабости. В результате в минувшие выходные Викторию на вертолёте спустили вниз и госпитализировали.

Сегодня же Боня заявила, что приняла важное решение. Несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжит восхождение.

«Как я похудела, как я осунулась! Я снова вылетаю в базовый лагерь. Ещё сегодня я думала, что всё, для меня экспедиция закончится, потому что я чувствую такую усталость. А сейчас просто со мной ехала девочка в машине, ну как девочка, ей лет 60 наверное. И она так меня подзарядила, у неё такая энергия, она только что взошла на гору. И я думаю: нет, я не сдамся, я смогу. И вот я с вещами сейчас лечу в базовый лагерь», – поделилась Боня в личном блоге.
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*запрещён в РФ
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Всему виной пропаганда: Киркорова заблокировали в соцсети в день рождения
Филиппа Киркорова заблокировали в соцсети в день рождения из-за клипа
01 мая 2025, 10:37

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Личную страницу Филиппа Киркорова в соцсети заблокировали после публикации нового клипа. Такой «подарок» певец получил в день рождения.
Накануне артист отметил 58-летие. Поскольку Киркоров недавно похоронил отца, он отказался от масштабного праздника и пригласил только самых близких друзей.

Специально ко дню рождения Киркоров подготовил клип на песню «Везувий». Однако премьера пошла не по плану.

После публикации ролика исполнитель узнал, что его страницу в соцсети заблокировали. Артист предполагает, что всему виной демонстрируемое в клипе оружие. Вероятно, алгоритмы посчитали это пропагандой.

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