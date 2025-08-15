Мусульмане России провели молитвы о мудрости Путина и успехе саммита на Аляске
Духовное собрание мусульман России (ДСМР) организовало коллективные пятничные молитвы во всех регионах страны с просьбой о даровании мудрости Владимиру Путину и установлении мира на переговорах с США на Аляске.
Во время джума-намаза верующие молились о прекращении вооруженных конфликтов, укреплении взаимопонимания и установлении прочного мира. Особые прошения были обращены к руководителям России и США, участвующим в саммите 15 августа — Владимиру Путину, Дональду Трампу, Сергею Лаврову и Марко Рубио.
Муфтий Москвы Альбир Крганов, возглавляющий ДСМР отметил символичность единства мусульман в молитве за мир.
Инициатива ДСМР прозвучала за сутки до встречи на Аляске, где планируется обсуждение урегулирования украинского конфликта. На переговорах также присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпосланник США Стивен Уиткофф.
Читайте также: