Мусульмане России провели молитвы о мудрости Путина и успехе саммита на Аляске

15 августа 2025, 23:16

Фото: Istock/shironosov

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) организовало коллективные пятничные молитвы во всех регионах страны с просьбой о даровании мудрости Владимиру Путину и установлении мира на переговорах с США на Аляске.