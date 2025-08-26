Сенатор Епифанова поддержала разрешение от РПЦ освящать банковские карты

26 августа 2025, 14:21

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Сенатор Ольга Епифанова поддержала разрешение Русской православной церкви освящать банковские карты. По ее словам, это вписывается в религиозную практику.





В своей беседе с «Газета.Ru» сенатор отметила, освящение банковских карт даст людям чувство поддержки от Церкви и укрепиться в понимании, что в бытовых и материальных аспектах жизни лучше доверять Богу. К тому же освящение банковских карт сравнимо с освящением домов, автомобилей и других различных вещей.





Это не «магия денег», а скорее молитва о том, чтобы в делах был порядок и благоразумие. Апостол Павел предупреждал: «Сребролюбие есть корень всех зол». То есть сама сумма на карте не спасает и не губит человека, значение имеет то, как он распоряжается средствами. Или, например, святитель Иоанн Златоуст отмечал, что благо не в богатстве, а в его употреблении. Именно в умении помогать другим и жить с чистой совестью проявляется смысл наличия денег, а не в накоплении ради накопления», — сказала Епифанова.