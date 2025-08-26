В РПЦ призвали россиян молиться за мессенджер МАХ

26 августа 2025, 16:30

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий призвал россиян молиться за национальный мессенджер МАХ. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».





Священнослужитель отметил, что можно молиться и за телефоны с компьютерами, если их используют для достижения полезных результатов. Мессенджер же выполняет функцию общения между людьми, поэтому за него можно помолиться.





«Читайте молитвы на благословение вашего компьютера или телефона, использующее это средство связи. Это религиозное устремление человека, который использует земные блага для достижения полезных результатов», — сказал Макарий.