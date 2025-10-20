В деревне Сераксеево открыли воскресную школу
Воскресная школа открылась при храме «Умягчение злых сердец» в деревне Сераксеево городского округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Гостями на празднике в честь открытия стали архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, благочинный округа, иерей Дионисий Коськин, замглавы округа Мария Барышева, и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
«Воскресная школа позволит не только укрепить традиционные ценности, но и сформировать у молодёжи глубокое понимание смысла веры, морали и ответственности перед обществом. Занятия будут проходить по воскресеньям после окончания Богослужения. Записаться можно через священника храма — иерея Александра Малинкина», — говорится в сообщении.Единственным условием для поступления в воскресную школу является крещение в православной вере.