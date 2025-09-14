Сына Паши Техника крестили
Сына покойного рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ивана крестили. Об этом в соцсетях сообщила экс-супруга почившего исполнителя Карина Мельничук (Ева Карицкая).
Иван на одной из фотографий стоит между мамой и крестной с серьезным видом. На мальчике белая рубаха ниже колена, под ней видны серые штаны, а на ногах белые кроссовки на липучках. На пост Карицкой активно реагируют пользователи. При этом в сети информации о крещении Ивана пока нет.
Паша Техник скончался в Таиланде весной этого года. В СМИ сообщалось, что одной из причин смерти могла стать полиорганная недостаточность. Рэп-знаменитость похоронили 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.
Российский шоубиз по-разному отреагировал на прощание со звездой.
*Запрещен в РФ
