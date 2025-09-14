Сына Паши Техника крестили

14 сентября 2025, 17:07

Сына покойного рэпера Паши Техника Ивана крестили

Паша Техник (Фото: Instagram*/ techniquepashalive)

Сына покойного рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ивана крестили. Об этом в соцсетях сообщила экс-супруга почившего исполнителя Карина Мельничук (Ева Карицкая).