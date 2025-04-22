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Депутат Иванов призвал россиян отказаться от искусственных цветов на кладбищах

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Искусственные цветы на кладбищах несут в себе серьёзные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Об этом рассказал депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.
«Мы, как православные христиане, должны помнить о заповедях любви к ближнему и заботе о Божьем творении — природе. Захламление кладбищ пластиком, который разлагается веками, противоречит самой сути христианского отношения к миру», — рассказал Иванов в беседе с Life.ru.

Он отметил, что искусственные цветы сделаны из пластика и синтетических тканей. Под воздействием солнечного света и осадков эти материалы выделяют вредные соединения в окружающую среду. Они могут проникать в грунтовые воды и отравлять источники питьевой воды, что несёт угрозу для здоровья людей.

Так, Иванов призвал высаживать живые растения, которые украшают могилу и не вредят окружающей среде. Стоит обратить внимание на многолетние цветы, такие как бархатцы, маргаритки, незабудки, которые не требуют особого ухода и будут цвести весь сезон.

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#цветы
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#рф
«Вызывает бронхоспазм»: Аллерголог рассказал, как защитить себя от тополиного пуха
Аллерголог Болибок: тополиный пух аллергеном не является
22 апреля 2025, 10:34

Фото: iStock/Thomas Marx

Вместе с приходом тепла и летнего знойного периода появляется не всегда приятная «белая вата» — тополиный пух. Он буквально окутывает улицы — такое явление называют тополиной метелью. И, несмотря на всю зрелищность, оно становится испытанием для аллергиков.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» отметил, что сам тополиный пух аллергеном не является.

«То, что тополиный пух — аллерген — заблуждение. Волоконца пуха состоят из целлюлозы и не являются никаким аллергеном. Попадая в дыхательные пути, они вызывают раздражение, что провоцирует трудное дыхание и кашель, а у некоторых могут вызвать бронхоспазм. Это из-за чисто механического раздражения — то же самое, если люди попадают в запыленное помещение», — объяснил эксперт.

Врач рассказал о простых способах защиты себя во время тополиной метели.

«Самый простой способ себя обезопасить — носить маску. Она может быть любой: многоразовая тканевая, одноразовая медицинская, то есть волокна крупного размера в любой маске застрянут. Можно сделать самому маску, как во времена пандемии, из хозяйственных салфеток или рулонов. Глаза защищать нужно очками, потому что пух может вызвать конъюнктивит. Специальные защитные очки продаются в хозяйственных магазинах. Они плотно прилегают к глазницам, в спортивных магазинах есть велосипедные очки с капельками вдоль глазницы. Помещение желательно затягивать каким-то фильтрующим материалом. Раньше использовалась марля, а сейчас появился спанбонд — белый нетканый материал, которым теплицы закрывают. Он прекрасно фильтрует пыль и пыльцу», — рекомендовал специалист.

По словам собеседника, к тополиному пуху может прилепиться пыльца от других цветущих растений, и именно она может вызывать аллергию, однако сам по себе пух не опасен.

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Названы растения, на пыльцу которых аллергия в июне проявляется особенно остро

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Популярным блогерам разъяснили правила регистрации в РКН на физическое и юрлицо
22 апреля 2025, 09:04

Фото: istockphoto.com/Iryna Imago

Данные обо всех российских блогах, страницах в соцсетях и каналах на видеохостингах с более чем 10 тысячами подписчиков обязаны передаваться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, такая норма действует с ноября 2024 года, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
«Пройти регистрацию и предоставлять в РКН данные, позволяющие идентифицировать их личность, обязаны блогеры с количеством подписчиков от 10 тысяч, ведущие каналы и страницы на следующих ресурсах: «ВКонтакте», LiveJournal, «Одноклассники», «Пикабу», «Дзен», Pinterest, Rutube, Twitch, YouTube, Discord, TikTok, Telegram, Likee, Yappy», — отмечается в сообщении.
Подать заявку на регистрацию блога можно как от физического, так и от юридического лица. Второе рекомендуется, если блог принадлежит какой-либо компании. В этом случае права не будут утрачены при увольнении сотрудника, который занимался регистрацией.

Инструкция по регистрации блога






Фото: пресс-служба Роскомнадзора

Регистрация блога на юрлицо










Фото: пресс-служба Роскомнадзора

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#роскомнадзор
#блогер
#регистрация
#россия
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Минобороны требует взыскать 13 миллиардов с производителя радиоэлектроники
22 апреля 2025, 06:43

Фото: iStock/blinow61

Министерство обороны РФ хочет взыскать 13 миллиардов рублей с производителя радиоэлектроники подсистем ПАО НПП «Импульс». Об этом сообщает ТАСС.
«Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО "Научно-производственное объединение "Импульс" на сумму 13 млрд 005 млн 256 рублей поступило», — говориться в материалах дела.

Московский арбитражный суд должен принять решение об исковом заявлении.

О том, что именно стало причиной иска, неизвестно. ПАО НПП «Импульс» занимается развитием современной концепции высокотехнологичного предприятия. К тому же компания внедряет технологии в подсистемы и приборы заказчиков.

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#минобороны
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Стоимость самого дорого номера в отеле на ПМЭФ превышает 1 млн рублей за ночь
22 апреля 2025, 02:53

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Одна ночь для участников Петербургского международного экономического форума в самом дорогом номере в гостиницах от Росконгресса превышает один миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В агентстве пишут, что самое дешевое проживание в номере будет стоить участникам 8,9 тысячи рублей за ночь. Самое дорогое составит 1,114 миллиона.

За эту цену участнику ПМЭФ предоставят жилплощадь от 106 квадратных метров. К тому же в номере находится джакузи, гидромассажный душ и весь пакет услуг для люксов.

Петербургский экономический форум 2026 года пройдет 18-21 июня.

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В РФ ограничат прием на платное обучение в вузы
«Известия»: с 2026 года могут ограничить прием на платное обучение в вузы
22 апреля 2025, 02:12

Фото: iStock/ANGHI

С 1 сентября 2026 года в России могут ограничить прием на платное обучение в вузы. Данный законопроект Госдума планирует принять в мае в первом чтении.
По информации «Известий», соответствующая инициатива разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. Все из-за слишком большого платного набора на специальности, которые не пользуются спросом в сферах экономики и рынка труда. Законопроект уже положительно приняли в комитетах по просвещению, развитию гражданского общества и по охране здоровья. Вузы также благоприятно отреагировали на инициативу.

Прежде всего законопроект будет направлен на государственные учреждения. Дело в том, что эти вузы создали множество филиалов в различных регионах, где качество образования находится на недостаточном уровне.

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