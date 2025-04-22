Депутат Иванов призвал россиян отказаться от искусственных цветов на кладбищах

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Искусственные цветы на кладбищах несут в себе серьёзные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Об этом рассказал депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.
«Мы, как православные христиане, должны помнить о заповедях любви к ближнему и заботе о Божьем творении — природе. Захламление кладбищ пластиком, который разлагается веками, противоречит самой сути христианского отношения к миру», — рассказал Иванов в беседе с Life.ru.
Он отметил, что искусственные цветы сделаны из пластика и синтетических тканей. Под воздействием солнечного света и осадков эти материалы выделяют вредные соединения в окружающую среду. Они могут проникать в грунтовые воды и отравлять источники питьевой воды, что несёт угрозу для здоровья людей.
Так, Иванов призвал высаживать живые растения, которые украшают могилу и не вредят окружающей среде. Стоит обратить внимание на многолетние цветы, такие как бархатцы, маргаритки, незабудки, которые не требуют особого ухода и будут цвести весь сезон.
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