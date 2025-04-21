День Вадима-ключника 22 апреля: зачем рано вставать и почему не стоит подметать полы, народные приметы

Фото: iStock/ArtTim
В народном календаре 22 апреля известен как день Вадима-ключника или Вадим — отомкни родники. К этой поре обычно просыпались замерзшие зимой родники. Православные верующие почитают архимандрита преподобномученика Вадима Персидского. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Фото: iStock/Dmitry Potashkin
В IV веке, в городе Вифлапате, расположенном на территории Персии, появился на свет святой Вадим, происходивший из знатной и богатой семьи. С ранних лет он был воспитан в духе христианских традиций, и, достигнув зрелости, щедро раздал часть своего имущества, удалившись в пустыню, где на собственные средства основал монастырь. Для уединённых молитв он восходил на гору и однажды удостоился увидеть славу Божию.
В те суровые времена персидский царь Сапор начал преследование христиан. Святого Вадима вместе с семью его учениками схватили и заключили в темницу, подвергая ежедневным истязаниям, пытаясь заставить их отречься от Христа и поклоняться солнцу и огню. Однако святой Вадим и его последователи стойко сохраняли верность христианской вере.
Четыре месяца исповедники провели в заточении, и святой Вадим оставался духовным наставником для христиан, живущих в Персии. Один из приближённых царя Сапора, Нирсан, также исповедовал христианство и был заключён в темницу. Однако не выдержав испытания, он отрёкся от Христа, пообещав выполнить любое требование царя.
Сапор потребовал, чтобы Нирсан собственноручно лишил жизни святого Вадима, обещая ему прощение и награду. Нирсан не смог преодолеть страх перед новыми мучениями и согласился стать предателем. Когда святого Вадима привели к нему, Нирсан взял меч и направился к нему, но, терзаемый совестью, он задрожал и словно оцепенел. Святой Вадим сказал ему, что он отрёкся не только от Бога, но и от его слуг, предостерегая о горькой судьбе на Страшном суде. Преподобномученик стойко переносил удары, пока Нирсану наконец не удалось отрубить ему голову.
После смерти царя Сапора семь учеников преподобномученика Вадима вышли на свободу из темницы. Нирсан, терзаемый угрызениями совести, покончил с собой, бросившись на меч. Так завершилась жизнь святого Вадима, архимандрита, чья преданность вере и стойкость стали примером для многих христиан.
Приметы дня
- Осина обильно цветёт, и на ней много листовых почек — к урожаю ячменя.
- Ветер, иней или туман в этот день — к урожайному лету.
- Холодное утро и тёплый день — к резким температурным скачкам в мае.
- Если берёза выделяет много сока, значит, лето обещает быть дождливым.
Синоптик предупредил москвичей о возвращении снега и заморозков
Что можно делать 22 апреля
Фото: iStock/justinkendra
В этот день люди стремились посетить ближайший водоём, чтобы совершить омовение и набрать воды для дома. По поверьям, такая вода могла защитить от недугов и неприятностей.
На Вадимов день стоит встать с восходом солнца: ранний подъем принесет удачу.
Сбор цветков мать-и-мачехи в этот день будет особенно удачным. Наши предки считали, что чай из собранных на Вадима-ключника растений обладает особой целительной силой.
Что нельзя делать в этот день
22 апреля лучше воздержаться от стрижки и других процедур с волосами, поскольку это может привести к несчастьям в жизни.
После наступления темноты не стоит одалживать что-либо, поскольку вернуть одолженное будет затруднительно.
На Вадима не мели пол в доме, чтобы не вымести благополучие и достаток.
Читайте также:
«Терпение и настойчивость»: Гороскоп с 21 по 27 апреля для всех знаков зодиака
Юрист прокомментировал предложение Госдумы защитить россиян от несуществующих профессий
Появилась возможность наказывать водителей электросамокатов
Елена Генералова