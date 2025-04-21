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День Вадима-ключника 22 апреля: зачем рано вставать и почему не стоит подметать полы, народные приметы

Фото: iStock/ArtTim

Фото: iStock/ArtTim

В народном календаре 22 апреля известен как день Вадима-ключника или Вадим — отомкни родники. К этой поре обычно просыпались замерзшие зимой родники. Православные верующие почитают архимандрита преподобномученика Вадима Персидского. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Dmitry Potashkin

В IV веке, в городе Вифлапате, расположенном на территории Персии, появился на свет святой Вадим, происходивший из знатной и богатой семьи. С ранних лет он был воспитан в духе христианских традиций, и, достигнув зрелости, щедро раздал часть своего имущества, удалившись в пустыню, где на собственные средства основал монастырь. Для уединённых молитв он восходил на гору и однажды удостоился увидеть славу Божию.

В те суровые времена персидский царь Сапор начал преследование христиан. Святого Вадима вместе с семью его учениками схватили и заключили в темницу, подвергая ежедневным истязаниям, пытаясь заставить их отречься от Христа и поклоняться солнцу и огню. Однако святой Вадим и его последователи стойко сохраняли верность христианской вере.

Четыре месяца исповедники провели в заточении, и святой Вадим оставался духовным наставником для христиан, живущих в Персии. Один из приближённых царя Сапора, Нирсан, также исповедовал христианство и был заключён в темницу. Однако не выдержав испытания, он отрёкся от Христа, пообещав выполнить любое требование царя.

Сапор потребовал, чтобы Нирсан собственноручно лишил жизни святого Вадима, обещая ему прощение и награду. Нирсан не смог преодолеть страх перед новыми мучениями и согласился стать предателем. Когда святого Вадима привели к нему, Нирсан взял меч и направился к нему, но, терзаемый совестью, он задрожал и словно оцепенел. Святой Вадим сказал ему, что он отрёкся не только от Бога, но и от его слуг, предостерегая о горькой судьбе на Страшном суде. Преподобномученик стойко переносил удары, пока Нирсану наконец не удалось отрубить ему голову.

После смерти царя Сапора семь учеников преподобномученика Вадима вышли на свободу из темницы. Нирсан, терзаемый угрызениями совести, покончил с собой, бросившись на меч. Так завершилась жизнь святого Вадима, архимандрита, чья преданность вере и стойкость стали примером для многих христиан.

Приметы дня


  • Осина обильно цветёт, и на ней много листовых почек — к урожаю ячменя.
  • Ветер, иней или туман в этот день — к урожайному лету.
  • Холодное утро и тёплый день — к резким температурным скачкам в мае.
  • Если берёза выделяет много сока, значит, лето обещает быть дождливым.
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Что можно делать 22 апреля


Фото: iStock/justinkendra

В этот день люди стремились посетить ближайший водоём, чтобы совершить омовение и набрать воды для дома. По поверьям, такая вода могла защитить от недугов и неприятностей.

На Вадимов день стоит встать с восходом солнца: ранний подъем принесет удачу.

Сбор цветков мать-и-мачехи в этот день будет особенно удачным. Наши предки считали, что чай из собранных на Вадима-ключника растений обладает особой целительной силой.

Что нельзя делать в этот день


22 апреля лучше воздержаться от стрижки и других процедур с волосами, поскольку это может привести к несчастьям в жизни.

После наступления темноты не стоит одалживать что-либо, поскольку вернуть одолженное будет затруднительно.

На Вадима не мели пол в доме, чтобы не вымести благополучие и достаток.

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«Предатель России»: Виталий Бородин раскритиковал Ивана Урганта, исполнившего гимн Израиля
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21 апреля 2025, 17:35

Виталий Бородин (Фото: Телеграм, @vnborodinpolitik)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал Ивана Урганта, который переделал песню Олега Газманова «Москва» в своеобразный гимн Израиля. В своём телеграм-канале Бородин посочувствовал шоумену и назвал его предателем России.
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Ранее выступление Урганта негативно оценила актриса и телеведущая Яна Поплавская.

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Депутат Фаррахов призвал родителей не покупать детям квадроциклы
21 апреля 2025, 17:03

Фото: iStock/GKV

Родители не должны покупать детям квадроциклы. Об этом заявил депутат нижней палаты от Татарстана Айрат Фаррахов.
20 апреля в Пестречинском районе РТ в результате ДТП скончался 12-летний пассажир квадроцикла.

«Мы (депутаты Госдумы — ред.) не можем бесконечно ужесточать правила продажи этих средств передвижения, тем более что они нужны в отдельных службах. Но это не должно быть развлечением или средством передвижения для неподготовленных водителей», — сказал Фаррахов в беседе с «Татар-информом».

Он подчеркнул, что именно родители несут главную ответственность, предоставляя детям доступ к опасному транспорту. По словам Фаррахова, квадроцикл при сложной дорожной ситуации не даёт никаких шансов на выживание, и призвал не покупать детям подобного рода игрушки.

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«Терпение и настойчивость»: Гороскоп с 21 по 27 апреля для всех знаков зодиака
21 апреля 2025, 16:15

Фото: iStock/Perseomed

В сфере карьеры для роста и развития надо проявить терпение и настойчивость. В любви нужно обращать внимание на красоту друг друга и на проявление прекрасного в повседневной жизни. В сфере здоровья важен комфорт и безопасность.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну не следует перенапрягаться и рисковать. Энергию лучше копить и расходовать размеренно.

У Тельца усилится природная привлекательность. Он ощутит подъём сил и прилив энтузиазма.

Близнецы возьмутся за то, что давно хотелось. Они будут смелыми и уверенными в себе.

Раку желательно прибегнуть к своему чувству юмора. Хорошее настроение зарядит энергией на всю неделю не только его самого, но и окружающих.

Льву надо прислушаться к интуиции. Она подскажет верное решение. Ему желательно активно отдыхать.

У Девы романтический период. Благоприятно влюбляться и быть обаятельной.

Весам не стоить проявлять категоричность в суждениях. Им надо использовать мягкую сил.

Скорпиону не надо допускать перерасход бюджета. Погоня за удовольствиями помешает работе.

Стрельцу желательно идти к своим целям и не отвлекаться. Ему нужно проследить за направлением своих мыслей.

Козерогу трудности преодолевать будет легче, если относиться к ним, как к ступеням на пути к успеху.

Водолей станет счастливее. Он почувствует удовлетворение от достигнутых результатов и радость от жизни.

Рыбам важно находить причины для хорошего настроения, окружать себя приятными людьми. Покупки украсят и подчеркнут их достоинства.

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В Казани сорвали мастер-класс Ирины Хакамады после жалоб родственников бойцов СВО
21 апреля 2025, 15:38

Ирина Хакамада (Фото: Телеграм, @chillosophy)

В Казани отменилось выступление Ирины Хакамады, возможно, после того как депутату Госсовета Татарстана Эдуарду Шарафиеву поступили запросы родственников бойцов СВО с просьбой отменить мероприятие.
Как сообщает издание «Бизнес online», мастер-класс и лекция Ирины Муцуовны должны были пройти 20 апреля в ТЦ Korston. Однако незадолго до начала мероприятия людей из здания эвакуировали. Уже находясь на улице, Хакамада поблагодарила всех пришедших на её мастер-класс и заявила, что после проверки кинологами здания все смогут вернуться внутрь. Но всё затянулось до 19 часов, и позже Ирина Муцуовна объявила, что мероприятие не состоится, так как ей не разрешили выступить.

Ранее «Радио 1» рассказывало о жизни Хакамады, которая 13 апреля отметила 70-летие.

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Стала известна причина смерти папы римского Франциска
Corriere della Sera: причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт
21 апреля 2025, 15:38

Папа Римский Франциск (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

В понедельник утром мир узнал о кончине Папы Римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет. По информации итальянских газет Corriere della Sera и Repubblica, предположительной причиной смерти понтифика стал инсульт.
Ожидается, что в ближайшие часы Святой Престол опубликует официальное заявление, в котором будет указана точная причина кончины.

Издание Repubblica сообщает, что если причиной смерти стало кровоизлияние, то это не связано с длительными проблемами с дыханием, от которых страдал Папа. Врачи, наблюдавшие за Франциском во время его недавней госпитализации из-за пневмонии, отметили, что он ушел из жизни спокойно.

Умер папа римский Франциск
Умер папа римский Франциск

20 апреля Папа Римский вышел к верующим, чтобы поздравить их с Пасхой, и произнес свое послание миру с балкона базилики Святого Петра. В этот же день он встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, подчеркивая важность международного диалога и сотрудничества.

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